Гарбуз-гігант на 252 кг: як подружжя з Хмельницького встановило рекорд України
Рекорд України з вирощування найбільшого гарбуза належить подружжю з Хмельницького. Андрій та Альона Кравчук у жовтні 2025 року зафіксували плід вагою 252 кг. Андрій розповів Фокусу, як вони змогли досягти такого результату.
Найбільший гарбуз в Україні виростили Андрій та Альона Кравчук із Хмельницького. Їхній рекорд офіційно зафіксували 18 жовтня 2025 року: плід важив 252 кг. Про це Фокусу повідомили в Національному реєстрі рекордів України.
Андрій Кравчук розповів, що захопився цією справою нещодавно, проте результат перевершив очікування.
"Я вже другий рік вирощую гігантські гарбузи. Минулого року виростив два гарбузи, один з яких важив 252 кг, а інший – 243.8 кг. Я давно слідкую за людьми, які займаються вирощуванням гігантських гарбузів, в більшості з США. Там вже дуже багато років люди займаються цією нелегкою справою", – каже він.
Саме цікавість і підштовхнула чоловіка перевірити, наскільки великий плід він здатен виростити. У 2024 році він замовив насіння зі США, причому батьківський гарбуз важив 1003 кг. Наступного року чоловік проростив розсаду й за кілька тижнів висадив її у ґрунт. Рекорду подружжя, за словами Андрія, не очікувало, тож були дуже задоволені. Свої плоди вони вирощують за 2 км від міста Хмельницький.
Ключем до успіху Кравчук називає хорошу генетику насіння та правильні строки висіву розсадним способом. Ділянку, а це приблизно сотка землі, слід заздалегідь добре підживити перегноєм, адже цей сорт займає дуже багато місця. Протягом вегетаційного періоду рослині потрібно чимало води, щоб було чим наливати плід.
Свій рекорд чоловік вважає цілком досяжним для інших і хотів би, щоб більше людей бралися за цю справу. Він вірить, що за кілька років Україна зможе побити навіть світовий рекорд. Порадами Кравчук ділиться у власній групі для тих, хто вирощує гігантські гарбузи.
Цьогоріч його потенційні гіганти ще ростуть. Один довелося зрізати місяць тому на вазі 213 кг, бо плід тріснув і почав псуватися. За словами Андрія, без цієї проблеми він мав би вже понад 300 кг. Ще один гарбуз, за його оцінкою, дотягне близько 200 кг.
Нагадаємо, 13-річний Володимир Олійник із Сум виростив на дачі гарбуз вагою 210 кг 700 г і подав заявку до Національного реєстру рекордів.
Також київський блогер Артем Модничає знайшов креативний спосіб пережити літню спеку: коли надворі за 30 градусів, його рятує особливий одяг.
Крім того, Джеремайя Харріс змалку захоплюється м'ясоїдними рослинами та вже має кілька світових рекордів.