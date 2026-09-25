Гарбуз-гігант на 252 кг: як подружжя з Хмельницького встановило рекорд України

Рекорд України з вирощування найбільшого гарбуза належить подружжю з Хмельницького. Андрій та Альона Кравчук у жовтні 2025 року зафіксували плід вагою 252 кг. Андрій розповів Фокусу, як вони змогли досягти такого результату.

Найбільший гарбуз в Україні виростили Андрій та Альона Кравчук із Хмельницького. Їхній рекорд офіційно зафіксували 18 жовтня 2025 року: плід важив 252 кг. Про це Фокусу повідомили в Національному реєстрі рекордів України.

Андрій Кравчук розповів, що захопився цією справою нещодавно, проте результат перевершив очікування.

"Я вже другий рік вирощую гігантські гарбузи. Минулого року виростив два гарбузи, один з яких важив 252 кг, а інший – 243.8 кг. Я давно слідкую за людьми, які займаються вирощуванням гігантських гарбузів, в більшості з США. Там вже дуже багато років люди займаються цією нелегкою справою", – каже він.

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Гарбуз-гігант на 243,8 кг Фото: Андрій Кравчук

Саме цікавість і підштовхнула чоловіка перевірити, наскільки великий плід він здатен виростити. У 2024 році він замовив насіння зі США, причому батьківський гарбуз важив 1003 кг. Наступного року чоловік проростив розсаду й за кілька тижнів висадив її у ґрунт. Рекорду подружжя, за словами Андрія, не очікувало, тож були дуже задоволені. Свої плоди вони вирощують за 2 км від міста Хмельницький.

Гарбуз-гігант Фото: Андрій Кравчук

Ключем до успіху Кравчук називає хорошу генетику насіння та правильні строки висіву розсадним способом. Ділянку, а це приблизно сотка землі, слід заздалегідь добре підживити перегноєм, адже цей сорт займає дуже багато місця. Протягом вегетаційного періоду рослині потрібно чимало води, щоб було чим наливати плід.

Гарбуз-гігант Фото: Андрій Кравчук

Свій рекорд чоловік вважає цілком досяжним для інших і хотів би, щоб більше людей бралися за цю справу. Він вірить, що за кілька років Україна зможе побити навіть світовий рекорд. Порадами Кравчук ділиться у власній групі для тих, хто вирощує гігантські гарбузи.

Гарбуз-гігант Фото: Андрій Кравчук

Цьогоріч його потенційні гіганти ще ростуть. Один довелося зрізати місяць тому на вазі 213 кг, бо плід тріснув і почав псуватися. За словами Андрія, без цієї проблеми він мав би вже понад 300 кг. Ще один гарбуз, за його оцінкою, дотягне близько 200 кг.

Нагадаємо, 13-річний Володимир Олійник із Сум виростив на дачі гарбуз вагою 210 кг 700 г і подав заявку до Національного реєстру рекордів.

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