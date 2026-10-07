Доглядав по шість годин щодня: чоловік виростив найбільшого гарбуза-монстра у світі (фото)

65-річний Іан Пейтон з Британії кожного дня по шість годин доглядав за гарбузом. Щоб овоч виріс величезним і встановив рекорд, чоловік забезпечував його сотнями літрів води.

Відтак, овоч встановив новий світовий рекорд. Гігантський плід важить 1295,8 кг, а його окружність перевищує шість метрів, повідомляє The Telegraph.

Фермер із Гемпшира дав своєму гарбузу ім'я Багіра. Чоловік доглядав за ним протягом чотирьох місяців і щодня витрачав на роботу до 6 годин. Для гарбуза такого розміру було потрібно близько 130 галонів води на добу (майже 500 літрів).

Чоловік зізнався, що вирощування гарбуза стало надзвичайно важкою роботою, а водночас він зрозумів, що цього разу результат може бути особливим, ще до офіційного зважування.

Найбільший гарбуз у світі Фото: Фото з відкритих джерел

Коли гігантський гарбуз спробували підняти спеціальним навантажувачем, щоб зважити, техніка показала повідомлення про надмірну вагу. Саме тоді Іан Пейтон подумав, що його овоч стане світовим досягненням.

Видео дня

Для нього цей результат став особливим, бо чоловік вперше вирощував рекордний гарбуз самостійно.

Раніше фермер робив це разом із братом-близнюком Стюартом. Чоловіки встановлювали світові рекорди та виростили п'ять гарбузів, які увійшли до десятки найважчих в історії.

Сьогодні Іан Пейтон має одразу три найважчі гарбузи у світі. Після конкурсу гарбуза-гіганта перевезли на ферму біля Саутгемптона, де його зможуть побачити відвідувачі. А потім гарбуз планують використати як корм для корів.

Нагадаємо, що рекорд України з вирощування найбільшого гарбуза належить подружжю з Хмельницького. Андрій та Альона Кравчук у жовтні 2025 року зафіксували плід вагою 252 кг.

Також 13-річний Володимир Олійник із Сум виростив на дачі гарбуз вагою 210 кг 700 г і подав заявку до Національного реєстру рекордів.