Стали местной знаменитостью: на перекрестке в Киеве под столбом выросли помидоры (фото)
Необычный случай произошёл на одном из перекрёстков в Киеве. Прямо под дорожным столбом на улице вырос куст помидоров.
Дария Негрий, которая их заметила, теперь следит за тем, как они созревают, поливает растение, а также делится подробностями в Threads.
"Новости о помидоре: плодов стало больше, кустик подвязали, полив регулярный. Короче, за него взялись всерьёз. Теперь вопрос только в том, успеет ли он созреть", — написала девушка под ником nedaria.
Пользователи социальной сети в комментариях поддерживают инициативу девушки и дают советы, как лучше ухаживать за помидорами.
- "Очень красивый помидор. Нашли его, гуляя по Киеву. С тех пор он так хорошо подрос"
- "Даже если не успеют созреть на кусте, их можно собрать — при комнатной температуре они дозреют"
- "А ещё лучше на подоконник, куда светит солнышко"
- "Помидоры, если что, могут дозревать, только нужно срывать спелые. Или зелёные засолить"
Но девушка ответила, что помидоры уже стали местной достопримечательностью. И она надеется, что они ещё успеют созреть.
"Это уже местная знаменитость, так что пусть созревает естественным путем", — ответила киевлянка.
Напомним, что жительница США обнаружила необычное растение на своем участке всего через несколько дней после стрижки газона. Фото находки стало вирусным в сети.
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