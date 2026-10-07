Стали местной знаменитостью: на перекрестке в Киеве под столбом выросли помидоры (фото)

Необычный случай произошёл на одном из перекрёстков в Киеве. Прямо под дорожным столбом на улице вырос куст помидоров.

Дария Негрий, которая их заметила, теперь следит за тем, как они созревают, поливает растение, а также делится подробностями в Threads.

"Новости о помидоре: плодов стало больше, кустик подвязали, полив регулярный. Короче, за него взялись всерьёз. Теперь вопрос только в том, успеет ли он созреть", — написала девушка под ником nedaria.

В Киеве ухаживают за помидорами прямо на улице Фото: Соцсети

Пользователи социальной сети в комментариях поддерживают инициативу девушки и дают советы, как лучше ухаживать за помидорами.

"Очень красивый помидор. Нашли его, гуляя по Киеву. С тех пор он так хорошо подрос"

"Даже если не успеют созреть на кусте, их можно собрать — при комнатной температуре они дозреют"

"А ещё лучше на подоконник, куда светит солнышко"

"Помидоры, если что, могут дозревать, только нужно срывать спелые. Или зелёные засолить"

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Но девушка ответила, что помидоры уже стали местной достопримечательностью. И она надеется, что они ещё успеют созреть.

"Это уже местная знаменитость, так что пусть созревает естественным путем", — ответила киевлянка.

Напомним, что жительница США обнаружила необычное растение на своем участке всего через несколько дней после стрижки газона. Фото находки стало вирусным в сети.

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