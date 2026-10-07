Стали місцевою знаменитістю: на перехресті в Києві під стовпом виросли помідори (фото)

Незвичайни випадок трапився на одному із перехресть у Києві. Прямо під дорожнім стовпом на вулиці виріс кущ помідорів.

Дарія Негрій, яка їх помітила, темер слідкує за тим, як вони дозрівають та поливає рослину, а також ділитися подробицями у Threads.

"Апдейт по помідору: плодів стало більше, кущик підвʼязали, полив регулярний. Коротше, за нього взялись серйозно. тепер питання тільки в тому, чи встигне дозріти", — написали дівчина під ніком nedaria.

У Києві доглядають за помідорами просто на вулиці Фото: Соцмережi

Користувачі соціальної мережі у коментарях підтримують інціативу дівчини та радять як краще доглядати за помідорами.

"Дуже гарний помідор. Зустріли його, гуляючи Києвом. Так гарно підріс з того часу"

"Навіть якщо не встигнуть на кущі, то можна зібрати, в кімнатній температурі дозріють"

"А ще краще на підвіконня, куди сонечко світить"

"Помідори якщо що можуть дозрівати, тільки треба бурі зривать. Чи зелені засолити"

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Але дівчина відповіла, що помідори вже стали місцевою знаменитість. І вона сподівається, що вони ще встигнуть дозріти.

"Це вже місцева знаменитість, тому хай дозріває природнім шляхом", — відповіла киянка.

Нагадаємо, що мешканка США виявила незвичайну рослину на своїй ділянці всього через кілька днів після стрижки газону. Фото знахідки стало вірусним у мережі.

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