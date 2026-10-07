Столица курортной страны пахнет гнилью и канализацией: жители Загреба задыхаются от вони
Жители Загреба уже два дня жалуются на сильный и неприятный запах, преимущественно в восточной части города, но причина до сих пор неизвестна.
Жители многих районов столицы Хорватии уже второй день жалуются на сильный неприятный запах, распространяющийся в воздухе, но пока никто точно не знает, откуда он берется, пишет издание Blic.
Люди говорят, что запах напоминает гниль и сточные воды, и наиболее интенсивно он ощущается в районах на востоке Загреба. Некоторые жители предполагают, что зловоние может исходить из Якушеваца, из места хранения биоотходов. А также, что центральная станция очистки сточных вод в Загребе несет ответственность за эту ситуацию. Среди жителей распространяются различные теории, но город пока не дал никакого ответа.
На данный момент городские власти Загреба заявили, что не располагают информацией о том, откуда может исходить зловоние. Однако заместитель мэра Даниэла Доленец позже подтвердила СМИ, что они связались с городскими компаниями, чтобы выяснить, в чём дело.
В то же время, согласно данным Учебного института общественного здравоохранения, воздух в городе действительно был загрязнен. Наихудшая ситуация наблюдается в районе Максимира, где в воздухе было зафиксировано высокое содержание диоксида азота — соединения, которое образуется при сгорании топлива и присутствует во всех крупных городах с интенсивным дорожным движением.
Плохое качество воздуха было зафиксировано в центре города, а также в районах Трешневаци, Чрномерцы, Врбане и вблизи Адриатического моста.
Климатолог Бранко Гризогоно считает, что причиной зловония является отсутствие инфраструктуры, которая бы перерабатывала городские отходы, количество которых с каждым годом растет.
"У нас становится всё больше крупногабаритных автомобилей, мы производим всё больше отходов, а у нас нет инфраструктуры, чтобы справляться с этим. Не хватает политической воли для решения ключевых вопросов, важных для будущих поколений", — сказал он.
Напомним, что жители "самого вонючего города" Великобритании рассказали, почему им нравится жизнь в их печально известной сельской местности.
Кроме того, Киев возглавил мировой рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в 2024 году. Даже Каир и Джакарта оказались не такими загрязненными. Причина смога, окутавшего Киев.