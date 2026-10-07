Столиця курортної країни тхне гниллю та каналізацією: жителі Загреба задихаються від смороду

Мешканці Загреба вже два дні повідомляють про сильний і неприємний запах, переважно на сході міста, але причина досі невідома.

Жителі багатьох районів столиці Хорватії вже другий день скаржаться на сильний неприємний запах, що поширюється в повітрі, але поки що ніхто точно не знає, звідки він береться, пише видання Blic.

Люди розповідають, що запах нагадує гниль та стічні води, а найінтенсивніше він відчувається в районах на сході Загреба. Деякі жителі припускають, що сморід може йти з Якушеваца від місця з біовідходами. А також, що центральна станція очищення стічних вод у Загребі відповідальна за цю ситуацію. Серед жителів поширюються різні теорії, але місто поки що не дало жодної відповіді.

Наразі міська влада Загреба заявила, що не має інформації про те, звідки може йти сморід. Але заступниця мера Даніела Доленець пізніше підтвердила ЗМІ, що вони зв’язалися з міськими компаніями, щоб з’ясувати, у чому річ.

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Натомість згідно з даними Навчального інституту громадського здоров'я повітря у місті дійсно було забруднене. Найгірша ситуація спостерігається в районі Максимира, де у повітрі було зафіксовано високий вміст діоксиду азоту — сполуки, яка утворюється під час згоряння палива та присутня у всіх великих містах з щільнішим рухом транспорту.

Погана якість повітря була зафіксована у центрі міста та у районах Трешнєваці, Чрномерці, Врбане, поблизу Адріатичного мосту.

Кліматолог Бранко Грізогоно вважає, що причиною смороду є брак інфраструктури, яка б переробляла відходи міста, яких стає все більше з кожним роком.

"У нас дедалі більше великих автомобілів, ми виробляємо дедалі більше відходів, і в нас немає інфраструктури, щоб встигати за цим. Не вистачає політичної волі для вирішення ключових питань для нових поколінь", – сказав він.

Нагадаємо, що жителі "найсмердючішого міста" Великобританії розповіли, чому їм подобається життя в їхній сумнозвісній сільській місцевості.

Також Київ очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям у 2024 році. Навіть Каїр та Джакарта виявилися не такими забрудненими. Причина смогу, який накрив Київ.