"Он воюет": россиянка перепутала персонажа из "Гарри Поттера" с Путиным и пригрозила вызвать полицию (видео)

В сети распространился курьезный видеоролик, на котором российская пенсионерка возмутилась фигуркой вымышленного персонажа из "Гарри Поттера". Женщина заявила, что он похож на диктатора Владимира Путина, и пригрозила вызвать полицию.

В витрине кафе стояла фигурка эльфа-домового Добби из серии книг и фильмов о Гарри Поттере, которую пенсионерка и приняла за Путина. Видеоролик сняла другая жительница Саратова, после чего выложила его в сеть, которая взорвалась смехом из-за этого инцидента.

Женщина позвала сотрудницу кафе, чтобы высказать ей свои претензии. Пенсионерка заявила, что лицо Добби очень напоминает лицо российского диктатора, и стала требовать убрать фигурку с витрины.

"Вот это лицо — оно очень похоже на Путина", — сказала россиянка.

Россиянка заявила, что фигурка вымышленного персонажа из "Гарри Поттера" похожа на Путина

Работница кафе стала объяснять, кого на самом деле изображает декоративная фигурка. Однако пенсионерке было на это все равно.

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"Он похож! Вы сами прекрасно видите… Выборы прошли, его избрали на эту должность, он работает, он воюет. Понимаете это? Если нет, то я вызову полицию", — пригрозила пенсионерка.

Женщина заявила, что сообщит правоохранительным органам о размещении в заведении, по ее мнению, оскорбительного изображения Путина. К тому же фигурка якобы была размещена там именно в день рождения российского диктатора, который приходится на 7 октября.

Неизвестно, чем закончился спор, однако видео быстро стало вирусным в сети. Украинцы разразились смехом и писали, что "Добби так еще никто не оскорблял".

Напомним, в день рождения Путина Генштаб ВСУ наглядно продемонстрировал его "достижения".

Кроме того, Фокус публиковал запретные факты о молодом Путине.