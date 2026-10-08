"Він воює": росіянка переплутала персонажа з "Гаррі Поттера" з Путіним і пригрозила викликати поліцію (відео)

Мережею поширився курйозний відеоролик, на якому російська пенсіонерка обурилася фігуркою вигаданого персонажа з "Гаррі Поттера". Жінка заявила, що він схожий на диктатора Володимира Путіна, і пригрозила викликати поліцію.

У вітрині кав'ярні стояла фігурка ельфа-домовика Доббі із серії книг та фільмів про Гаррі Поттера, яку пенсіонерка і сприйняла за Путіна. Відеоролик зняла інша мешканка Саратова, після чого виклала у мережу, яка вибухнула сміхом через інцидент.

Жінка викликала працівницю кафе, щоб висловити їй свої претензії. Пенсіонерка заявила, що лице Доббі дуже нагадує обличчя російського диктатора, і почала вимагати позбутися фігурки з вітрини.

"Ось це обличчя — воно дуже схоже на Путіна", — сказала росіянка.

Росіянка заявила, що фігурка вигаданого персонажа з "Гаррі Поттера" схожа на Путіна

Працівниця кафе почала пояснювати, кого насправді зображає декоративна фігурка. Проте пенсіонерці на це було все одно.

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"Він схожий! Ви самі бачите прекрасно… Минули вибори, він був обраний на цю посаду, він працює, він воює. Розумієте це? Якщо ні, то я викличу поліцію", — пригрозила пенсіонерка.

Жінка заявила, що повідомить правоохоронцям про розміщення образливого, на її думку, зображення Путіна у закладі. До того ж фігурка нібито була розміщена там саме у день народження російського диктатора, який припадає на 7 жовтня.

Невідомо, чим завершилася суперечка, проте кадри швидко завірусилися у мережі. Українці вибухнули сміхом й писали про те, що "Доббі так ще ніхто не ображав".

Нагадаємо, у день народження Путіна Генштаб ЗСУ наочно продемонстрував його "досягнення".

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