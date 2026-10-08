"Оранжевая чума": в Европарламенте установили золотую скульптуру Трампа с клюшкой (фото)

Художник Йенс Гальшиот из Дании создал скульптуру президента США Дональда Трампа, на которой он, обнаженный и с клюшкой для гольфа в руках, сидит на плечах худощавого мужчины.

Произведение искусства носит название "Оранжевая чума". Эту скульптуру уже установили в здании Европейского парламента во Франции, пишет Daily Star.

Скульптуру тучного Дональда Трампа под названием "Оранжевая чума" создал датский художник Йенс Гальшиот.

Позолоченная статуя изображает обнаженного президента США, сидящего на плечах худощавого мужчины, словно играющего в гольф. В другой руке Дональд Трамп также держит весы правосудия. Статуя, также известная под названием "Король несправедливости", сегодня находится в здании ЕС в Страсбурге.

Художник создал 2,5-метровую фигуру Трампа Фото: Из открытых источников

Впервые 2,5-метровую статую представили в рамках 62-й Мюнхенской конференции по безопасности ещё в феврале этого года. Во время конференции в Мюнхене казалось, что статуя имеет бронзовое покрытие. Но на новой презентации в Европейском парламенте она получила золотое покрытие.

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"Я сижу на спине человека. Он тонет под моим тяжелым грузом. Я сделаю всё, чтобы помочь ему. Только не сойду с его спины", — гласит надпись под скульптурой.

Художник Йенс Гальшиот представил свою культуру и раздал 10 000 мини-версий "Оранжевой чумы". Известно, что он очень критично высказывался в адрес Трампа в социальных сетях, в частности, ставил под сомнение недавнее соглашение с Данией, которое США заключили в отношении Гренландии.

Художника пригласил датский депутат Европарламента Пер Клаузе.

В свою очередь, Дональд Трамп не прокомментировал ни саму статую, ни её презентацию в Европейском парламенте.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в очередной раз вернулся к теме Нобелевской премии мира. Глава Белого дома уверен, что должен получить эту награду, однако сомневается в своих шансах на победу.

Кроме того, президент США Дональд Трамп оказался в курьезной ситуации во время митинга в городе Дюрант, штат Оклахома, 1 октября. Во время своего выступления он заявил, что хотел бы поцеловать двух мужчин на сцене.