Художника Єнс Гальшіот з Данії створив скульптуру президента США Дональда Трампа, де він без одягу з клюшкою від гольфу сидить на плечах худорлявого чоловіка.

Витвір мистецтва має назву "Помаранчева чума". Цю скульптуру вже встановили в будівлі Європейського парламенту у Франції, пише Daily Star.

Скульптуру огрядного Дональда Трампа під назвою "Помаранчева чума" створив датський художник Єнс Гальшіот.

Позолочена статуя зображує президента США без одягу, який сидить на плечах худорлявого чоловіка, ніби граючи в гольф. В іншій руці Дональд Трамп також тримає терези правосуддя. Статуя, також має назву "Король несправедливості", і сьогодні знаходиться в будівлі ЄС у Страсбурзі.

Художник створив 2,5-метрового Трампа Фото: З відкритих джерел

Вперше 2,5-метрову статую показали біля 62-ї Мюнхенської конференції з безпеки ще в лютому цього року. Під час конференції в Мюнхені здавалося, що статуя має бронзове покриття. Але на новій презентації в Європейському парламенті вона отримала золоте покриття.

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"Я сиджу на спині людини. Він тоне під моїм тягарем. Я зроблю все, щоб допомогти йому. Тільки не зійду з його спини", — йдеться у написі під скульптурою.

Художник Єнс Гальшіот представив свою культуру та роздав 10 000 мініверсій "Помаранчевої чуми". Відомо, що він дуже критикував Трампа в соціальних мережах, зокрема, ставив під сумнів нещодавню угоду з Данією, яку США уклали щодо Гренландії.

Художника запросив данський депутат Європарламенту Пер Клаузе.

Натомість Дональд Трамп не прокоментував ні саму статую, ні її презентацію в Європейському парламенті.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вкотре повернувся до теми Нобелівської премії миру. Глава Білого дому впевнений, що має отримати цю нагороду, проте сумнівається у своїх шансах на перемогу.

Також президент США Дональд Трамп потрапив у курйозну ситуацію під час мітингу у місті Дюрант, що у штаті Оклахома, 1 жовтня. Під час свого виступу він заявив, що хотів би поцілувати двох чоловіків на сцені.