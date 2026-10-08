Акции упали, продажи сократились: семья Porsche потеряла миллиарды евро своего состояния

Автомобильный кризис в немецком Штутгарте сильно ударил по семье Porsche, владеющей брендом роскошных автомобилей.

Их состояние, по оценкам экспертов, сократилось на 3,1 миллиарда евро за год, что составляет около 20 процентов, пишет издание Bild.

В новом рейтинге самых богатых людей Германии семья владельцев Porsche и VW значительно опустилась по сравнению с прошлым годом. "Manager Magazin" в настоящее время оценивает состояние семьи в 12,4 миллиарда евро. Годом ранее оно составляло 15,5 миллиарда евро. В новом списке семья Porsche теперь занимает лишь 17-е место.

Почему состояние семьи Порше сокращается на миллиарды

Убытки в размере миллиарда евро обусловлены, главным образом, долями компании в Porsche и Volkswagen. Ключевую роль играет Porsche Automobil Holding SE, базирующаяся в Штутгарте. Обыкновенные акции косвенно принадлежат семьям миллиардеров Порше и Пих через посреднические компании. Эта холдинговая компания, в свою очередь, является основным акционером брендов Volkswagen и Porsche AG.

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Инвестиции недавно значительно потеряли в стоимости, а цена акций резко упала. Только в первой половине 2026 года Porsche SE пришлось списать три миллиарда евро со своей доли в Volkswagen. Ещё 200 миллионов евро пришлось списать в Porsche AG. Только за первые шесть месяцев холдинговая компания сообщила о чистом убытке после уплаты налогов в размере 2,2 миллиарда евро.

В первом полугодии бренд Porsche продал 122 306 автомобилей, что на 16 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, поставки в Китай сократились на 32 процента.

Напомним, что звезда реалити-шоу погиб в смертельном ДТП. Роскошный Porsche, за рулем которого находился мужчина, разбился во время съемок рекламного ролика в Италии.

Кроме того, Porsche 911 2017 года продемонстрировал неплохую надежность. Спорткар без проблем преодолел 360 тыс. км, и его по-прежнему активно эксплуатируют.