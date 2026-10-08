Акції впали, продажі скоротилися: родина Porsche втратила мільярди євро своїх статків

Автомобільна криза у німецькому Штутгарті сильно вдарила по родині Porsche, яка володіє брендом люксових авто.

Їхній статок, за оцінками експертів, скоротився на 3,1 мільярда євро протягом року, що становить близько 20 відсотків, пише видання Bild.

У новому рейтингу найбагатших людей Німеччини родина власників Porsche та VW значно опустилася порівняно з минулим роком. "Manager Magazin" наразі оцінює статки родини в 12,4 мільярда євро. Роком раніше вони становили 15,5 мільярда євро. У новому списку родина Porsche тепер посідає лише 17-е місце.

Чому багатство родини Porsche скорочується на мільярди

Збитки в мільярд євро зумовлені, головним чином, частками компанії в Porsche та Volkswagen. Ключову роль відіграє Porsche Automobil Holding SE, що базується в Штутгарті. Звичайні акції опосередковано належать родинам мільярдерів Порше та Піх через посередницькі компанії. Ця холдингова компанія, у свою чергу, є основним акціонером брендів Volkswagen і Porsche AG.

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Інвестиції нещодавно значно втратили у своїй вартості, а ціна акцій різко впала. Тільки у першій половині 2026 року Porsche SE довелося списати три мільярди євро зі своєї частки у Volkswagen. Ще 200 мільйонів євро довелося списати у Porsche AG. Тільки за перші шість місяців холдингова компанія повідомила про чистий збиток після оподаткування у розмірі 2,2 мільярда євро.

У першому півріччі бренд Porsche продав 122 306 автомобілів, що на 16 відсотків менше, аніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, поставки до Китаю впали на 32 відсотків.

Нагадаємо, що зірка реаліті-шоу загинув у смертельній ДТП. Розкішний Porsche, який керував чоловік, розбився під час зйомок рекламного ролика в Італії.

Також Porsche 911 2017 року продемонструвало непогану витривалість. Спорткар без проблем проїхав 360 тис. км і його продовжують активно експлуатувати.