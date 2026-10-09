Ела пончики и устроила заезд на газоне: 67-летняя пенсионерка устроила дрифт возле суда

В США арестовали 67-летнюю женщину после того, как её застукали за тем, что она ела пончики на лужайке возле здания суда в штате Индиана, находясь в нетрезвом состоянии.

Лоррейн Уилкерсон из Норт-Вернона была помещена в тюрьму округа Дженнингс по обвинению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, женщина устроила дрифт на газоне перед зданием суда, сообщает Yahoo.

Женщина в США устроила дрифт возле здания суда

На видеозаписи из штата Индиана видно, что женщина выехала на газон перед зданием суда и начала кружить на автомобиле, причем часть маневров выполняла задним ходом. Кроме того, во время маневра она раздавила газон и сбила дорожный знак.

Прибывшие на место полицейские задержали пенсионерку по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

"Мы призываем всех ответственно проводить время и всегда обеспечивать безопасную поездку домой, если вы выпили", — сообщили в офисе шерифа округа Дженнингс, который и опубликовал это видео.

Видео дня

Напомним, что Анна Пози из Италии в свои 102 года до сих пор работает в собственном кафе с 7 утра и обслуживает гостей до наступления темноты. Женщина официально вышла на пенсию ещё в 1980-х годах, но до сих пор каждое утро в 7 часов открывает двери своего кафе, накрывает столы и с улыбкой встречает гостей.

Кроме того, в Шотландии 78-летняя Кэт Боуи обожает играть в популярную среди подростков игру Fortnite. За её игрой следят 24 000 подписчиков на стриминговой платформе Twitch.