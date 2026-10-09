Їла пончики та влаштувала заїзд на газоні: 67-річна пенсіонерка влаштувала дрифт біля суду

У США 67-річну жінку заарештували, після того, як її спіймали на тому, що вона їла пончики на галявині біля будівлі суду у штаті Індіана, перебуваючи у нетверезому стані.

Лоррейн Вілкерсон з Норт-Вернона відправили до в'язниці округу Дженнінгс через звинувачення у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, жінка влаштувала дрифт на газоні перед будівлею суду, повідомляє Yahoo.

Жінка у США влаштувала дрифт біля суду

На відеозапису із штату Індіана видно, що жінка виїхала на газон перед будівлею суду й почала кружляти на автомобілі, причому частину маневрів виконувала заднім ходом. Також під час заїзду вона розтрощила газон і знесла дорожній знак.

Поліцейські, які прибули на місце, затримали пенсіонерку за підозрою в керуванні автомобілем у нетверезому стані.

"Ми закликаємо всіх відповідально проводити час і завжди організовувати безпечну поїздку додому, якщо ви випили", — повідомили в Офісі шерифа округу Дженнінгс, який й опублікував це відео.

Видео дня

Нагадаємо, що Анна Позі з Італії у свої 102 роки досі працює у власному кафе з 7 ранку та обслуговує гостей до темряви. Жінка офіційно вийшла на пенсію ще у 1980-х роках, але вона досі щоранку о 7-й ранку відчиняє двері свого кафе, накриває на столи та з посмішкою зустрічає гостей.

Також у Шотландії 78-річна Кет Боуї обожнює грати у популярну серед підлітків гру Fortnite. За її грою слідкують 24 000 підписників на стрімінговій платформі Twitch.