Сотни футбольных фанов ворвались в кадр: молодожены отправились в Хорватию после курьезной фотосессии

Во время свадебной фотосессии Эштона и Закари Смит возле мэрии Филадельфии сотни хорватских футбольных болельщиков случайно "ворвались" в кадр. Эти фото стали вирусными, и теперь молодожёны — почетные гости в Хорватии.

Ведь фан-клуб "Mi Hrvati" пригласил молодую пару на "второй медовый месяц" в свою страну, пишет The Independent.

Молодожёны, поженившись, вышли из мэрии Филадельфии, чтобы сфотографироваться, но в кадр ворвались сотни хорватов в красно-белых клетчатых футболках. Фотографии и видео пары, целующейся среди болельщиков, стали популярными в социальных сетях.

"Это было такое безумие: мы только что закончили нашу церемонию, вышли на улицу, чтобы сделать несколько фотографий перед мэрией. Нас предупредили, что дорога перекрыта, но мы подумали: "Давайте всё равно попробуем". Но тут все на нас набросились", — рассказал Эштон Смит.

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Его жена считает, что это было "лучшее решение, которое мы когда-либо могли принять", несмотря на первоначальный шок.

Через несколько месяцев те же самые футбольные фанаты встретили молодоженов в хорватском городе Сплит на побережье Адриатического моря. Ведь Хорватский национальный совет по туризму и группа болельщиков "Mi Hrvati" пригласили супругов Смитов на "второй медовый месяц".

"Мы узнали много нового об истории Хорватии. Болельщики такие энергичные", — сказал Эштон.

В Хорватии Эштон и Закари присоединились к шествию болельщиков перед матчем между Хорватией и Испанией. Также молодожёны посетили город Шибеник, национальный парк Крка, город Дубровник и столицу Загреб.

Американскую супружескую пару пригласили на второй медовый месяц в Хорватию после публикации вирусных свадебных фото Фото: Associated Press

"Технически, это наш второй медовый месяц, потому что мы запланировали его заранее, ещё до свадьбы. Первый был спокойным и расслабляющим, а этот — просто сумасшедшим, и нам он очень нравится", — признался Эштон.

Молодожены признаются, что никогда не ожидали оказаться в Хорватии таким образом.

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