Сотні футбольних фанів увірвалися в кадр: молодята поїхали до Хорватії після курйозної фотосесії

Під час весільної фотосесії Ештона та Закарі Сміт біля мерії Філадельфії сотні хорватських футбольних фанатів випадково "увірвалися" в кадр. Ці фото стали вірусним і тепер молодята — почесні гості в Хорватії.

Адже фанатська група "Mi Hrvati" запросили молоду пару на "другий медовий місяць" до своєї країни, пише The Independent.

Молодята після того, як одружилися вийшли з мерії Філадельфії, щоб сфотографуватися, але у кадр увірвалися сотні хорватів у червоно-білих картатих футболках. Фотографії та відео пари, яка цілується серед уболівальників, стали популярними в соціальних мережах.

"Це було таке божевілля, ми щойно закінчили нашу церемонію, вийшли надвір, щоб зробити кілька фотографій перед мерією. Нас попередили, що дорогу перекрито, але ми подумали: "Давайте все одно спробуємо. Але тут усі на нас накинулися", — розповів Ештон Сміт.

Видео дня

Його дружина вважає, що це було "найкраще рішення, яке ми коли-небудь могли прийняти", попри початковий шок".

Через кілька місяців ті самі футбольні фанати зустріли молодят у хорватському місті Спліт на узбережжі Адріатичного моря. Адже хорватська національна туристична рада та фанатська група "Mi Hrvati" запросили подружжя Смітів на "другий медовий місяць".

"Ми дізналися багато нового з історії Хорватії. Вболівальники такі енергійні", – сказав Ештон.

У Хорватії Ештон і Закарі приєдналися до маршу вболівальників перед матчем між Хорватією та Іспанією. Також молодята відвідали місто Шибеник, національний парк Крка, місто Дубровник і столицю Загреб.

Американське подружжя запросили на другий медовий місяць до Хорватії після вірусних весільних фото Фото: Associated Press

"Технічно, це наш другий медовий місяць, бо ми запланували його заздалегідь до весілля. Перший був спокійним і розслаблюючим, а цей — просто шалений, і нам він дуже подобається", — зізнався Ештон.

Молодята зізнаються, що ніколи не очікували потрапити до Хорватії у такий спосіб.

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