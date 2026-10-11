Над Францией вспыхнуло красное небо: какое редкое явление поразило очевидцев

Над французским островом Корсика очевидцы сфотографировали гигантские красные вспышки, напоминающие молнии с разветвленными щупальцами, хотя гроза, вызвавшая их, находилась за сотни километров.

Над островом Корсика во Франции зафиксировали редкое атмосферное явление — красные спрайты. Это кратковременные электрические разряды, возникающие высоко над грозовыми облаками и способные принимать форму длинных разветвленных полос. Необычные вспышки удалось сфотографировать на фоне деревни Монтемаджоре фотографу Флориану Риу, о чём он рассказал в LinkedIn.

В своём посте французский фотограф Флориан Риу, специализирующийся на съёмке атмосферных явлений, рассказал, что заранее изучал прогноз гроз на побережье Испании и выбирал точку съемки на Корсике, чтобы запечатлеть редкие вспышки над удаленными грозовыми ячейками.

Видео дня

"Я знал, что есть шанс запечатлеть деревню недалеко от Кальви вместе с переходными световыми явлениями, которые могли возникнуть над мощными грозами на расстоянии 500–700 км", — написал фотограф.

По его словам, спрайты начали появляться один за другим над районом Барселоны, а одна из самых ярких вспышек озарила экран его фотоаппарата насыщенным красным цветом.

Пост фотографа Флориана Риу в LinkedIn о редких вспышках Фото: Скриншот

Что такое красные спрайты

По данным NASA, красные спрайты — это одно из самых зрелищных и в то же время малоизученных атмосферных явлений, относящихся к классу высотных разрядов молний. Они возникают высоко в атмосфере над мощными грозовыми системами.

Обычно они возникают на высоте примерно 50–90 км над поверхностью Земли. Вспышки могут иметь красный или красно-оранжевый цвет, а их форма напоминает медузу, дерево или разветвлённые щупальца.

Такое свечение возникает в результате действия электрического поля, возбуждающего молекулы азота в разреженных верхних слоях атмосферы. Согласно данным исследований, отдельные вспышки могут простираться в вертикальном направлении на десятки километров.

Спрайты длятся всего несколько миллисекунд. Поскольку эти электрические разряды вспыхивают высоко над грозовыми облаками, для их наблюдения или фотографирования требуются идеальные условия: полностью темное небо, значительное расстояние до грозового фронта и специальная чувствительная аппаратура. В отличие от обычных молний, которые бьют между облаками или между облаками и землей, спрайты образуются в значительно более разреженной атмосфере, что и обусловливает их необычный внешний вид.

Почему вспышки были видны за сотни километров

Особенность фотографии Риу заключается в том, что красные спрайты кажутся расположенными непосредственно над домами деревни Монтемаджоре. Однако это впечатление создаёт ракурс съёмки: грозы, над которыми возникли разряды, находились за сотни километров от фотографа.

Благодаря высоте, на которой появляются спрайты, их можно наблюдать на значительном расстоянии от грозового очага. В данном случае фотограф заранее спланировал съемку, учтя расположение грозы и направление, в котором должна была быть видна вспышка.

Над островом Корсика во Франции зафиксировали редкое атмосферное явление — красные спрайты Фото: LinkedIn

Напомним, что на хорватском острове Брач уже более века удивляет туристов необычное сооружение, известное как "Дом в доме". На первый взгляд она напоминает недостроенный дворец, однако внутри оказывается ещё одно отдельное здание. Историю появления этой архитектурной загадки связывают с местной семьёй Вуковичей и упрямым владельцем земли, который отказался продавать свой участок.

Также "Фокус" писал, что в Бразилии растёт уникальное дерево кешью Пиранги, которое считается крупнейшим в мире и занимает площадь около 8400 квадратных метров. Его крона раскинулась на площадь, сопоставимую с несколькими десятками обычных деревьев, а окружность растения достигает около 500 метров. Эксперты предполагают, что возраст этого природного гиганта может превышать тысячу лет, хотя, согласно местной легенде, его посадили лишь в 1888 году.