Над Францією спалахнуло червоне небо: яке рідкісне явище вразило очевидців

Над французьким островом Корсика очевидці сфотографували гігантські червоні спалахи, які нагадують блискавки з розгалуженими щупальцями, хоча гроза, що їх спричинила, була за сотні кілометрів.

Над островом Корсика у Франції зафіксували рідкісне атмосферне явище — червоні спрайти. Це короткочасні електричні розряди, які виникають високо над грозовими хмарами й можуть набувати форми довгих розгалужених смуг. Незвичайні спалахи вдалося сфотографувати на тлі села Монтемаджоре фотографу Флоріану Ріу, про що він розповів в LinkedIn.

У своєму дописі французький фотограф Флоріан Ріу, який спеціалізується на фотографуванні атмосферних явищ, розповів, що заздалегідь вивчав прогноз гроз на узбережжі Іспанії та обирав точку зйомки на Корсиці, щоб спіймати рідкісні спалахи над віддаленими грозовими осередками.

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"Я знав, що є шанс поєднати село поблизу Кальві з перехідними світловими явищами, які могли з’явитися над потужними грозами за 500–700 км", — написав фотограф.

За його словами, спрайти почали з’являтися один за одним над районом Барселони, а один із найяскравіших спалахів освітив екран його фотоапарата насиченим червоним кольором.

Допис фотографа Флоріана Ріу в LinkedIn про рідкісні спалахи Фото: Скриншот

Що таке червоні спрайти

За даними NASA,червоні спрайти — це одне з найбільш видовищних і водночас маловивчених атмосферних явищ, що належать до класу висотних розрядів блискавок. Вони виникають високо в атмосфері над потужними грозовими системами.

Зазвичай вони виникають на висоті приблизно 50–90 км над поверхнею Землі. Спалахи можуть мати червоний або червоно-помаранчевий колір, а їхня форма нагадує медузу, дерево чи розгалужені щупальця.

Таке світіння виникає внаслідок електричного поля, що збуджує молекули азоту у розріджених верхніх шарах повітря. Згідно з даними досліджень, окремі спалахи можуть простягатися у вертикальному напрямку на десятки кілометрів.

Спрайти тривають лише кілька мілісекунд. Оскільки ці електричні розряди спалахують високо над грозовими хмарами, для їхнього спостереження чи фотографування потрібні ідеальні умови: повністю темне небо, значна відстань до грозового фронту та спеціальна чутлива апаратура. На відміну від звичайних блискавок, які б’ють між хмарами чи землею, спрайти утворюються у значно розрідженішій атмосфері, що й зумовлює їхній незвичний зовнішній вигляд.

Чому спалахи було видно за сотні кілометрів

Особливість фотографії Ріу полягає в тому, що червоні спрайти здаються розташованими безпосередньо над будинками села Монтемаджоре. Однак це враження створює ракурс зйомки: грози, над якими виникли розряди, перебували за сотні кілометрів від фотографа.

Завдяки висоті, на якій з’являються спрайти, їх можна спостерігати на значній відстані від грозового осередку. У цьому випадку фотограф заздалегідь спланував зйомку, врахувавши розташування грози та напрямок, у якому мав бути видимий спалах.

Над островом Корсика у Франції зафіксували рідкісне атмосферне явище — червоні спрайти Фото: LinkedIn

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