"Мой IQ — 1775": Трамп опозорился в США из-за нового заявления о собственном интеллекте

Дональд Трамп оказался в забавной ситуации, когда во время выступления в штате Огайо заявил, что он "человек с высоким IQ", который является одним из самых высоких показателей в мире, а именно 1775.

Однако президента США раскритиковали за его заявление о самых высоких показателях IQ в мире, поскольку этот показатель не может превышать 160, пишет Daily Star.

С новым странным заявлением о своих интеллектуальных способностях Трамп выступил на промежуточном предвыборном митинге в Вандалии, штат Огайо, 3 октября.

Во время выступления политик выступил с длинным, запутанным обращением, в котором призвал избирателей "сделать вид, будто он баллотируется на выборах". Он также затронул тему иммиграции, а своих соперников назвал "сумасшедшими" и "коммунистами".

Кроме того, в ходе своего выступления он перешел к личным наблюдениям о собственном интеллекте. Дональд Трамп заявил, что он "человек с высоким IQ", с одним из самых высоких показателей "в любой точке мира".

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"Никто этого не видел, кроме меня. Я очень этим горжусь. У меня высокий IQ, в отличие от некоторых других людей, о которых я могу вам рассказать. Очень высокий. Один из самых высоких показателей IQ в мире: 1775", — сказал он.

Анализируя часть его выступления, телеведущая Джоанна Коулз была озадачена этим утверждением, отметив, что "1775 — это не показатель IQ". Ее соведущий, Дэвид Роткопф, также пошутил по этому поводу.

"Ну, это для Дональда Трампа. Если вы самый умный человек, а ваш дядя учился в Массачусетском технологическом институте, вы можете получить любой балл, какой только пожелаете. Нет, не можете. На самом деле, если быть точным, ваш IQ не может превышать 160. Тесты на самом деле не превышают 160. Так что это, знаете, более чем в 10 раз больше", — сказал телеведущий.

Известно, что тесты на IQ не имеют верхнего предела, но люди редко набирают более 160 баллов. Южнокорейский учёный доктор Янгхун Ким, по данным Общества Гига, имеет самый высокий показатель IQ за всю историю: 276. А показатель Трампа был бы более чем в шесть раз выше этого.

Напомним, что президент США Дональд Трамп мечтает оставить свой след не только в истории, но и в географии. Глава Белого дома выдвинул идею о переименовании Тихого или Атлантического океанов.

Кроме того, митинг Дональда Трампа в Техасе сопровождался акциями протеста и даже дракой, пока президент США пытался призвать избирателей поддержать на выборах в Сенат республиканца Кена Пакстона.