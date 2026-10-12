"Мій IQ — 1775": Трамп зганьбився у США через нову заяву про власний інтелект

Дональд Трамп потрапив у комічну ситуацію, коли під час виступу у штаті Огайо, заявив, що він "людина з високим IQ", який є одним із найвищих показників у світі, а саме 1775.

Але президента США розкритикували за його твердження щодо найвищих показників IQ у світі, бо цей показник не може перевищувати цифру 160, пише Daily Star.

Нову дивну заяву про свої інтелектуальні здібності Трамп з'явився на проміжному передвиборчому мітингу у Вандалії, штат Огайо 3 жовтня.

Під час виступу політик виступив з довгим, заплутаним зверненням, де казав виборцям "зробити вигляд ніби на виборах він балотується". Він також обговорив імміграцію, а своїх суперників назвав "божевільними" та "комуністами".

Також його виступ перейшов до особистих спостережень щодо власного інтелекту. Дональд Трамп заявив, що він "людина з високим IQ", з одним із найвищих показників "у будь-якій точці світу".

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"Ніхто цього не бачив, крім мене. Я дуже цим пишаюся. Я людина з високим IQ, на відміну від деяких інших людей, про яких я можу вам розповісти. Дуже. Один із найвищих показників IQ у світі: 1775", — сказав він.

Аналізуючи частину його виступу, телеведуча Джоанна Коулз була спантеличена цим твердженням, наголосивши, що "1775 — це не показник IQ". Її співведучий, Девід Роткопф також пожартував з цього приводу.

"Ну, це для Дональда Трампа. Якщо ви найрозумніша людина, а ваш дядько навчався в Массачусетському технологічному інституті, ви можете мати будь-який бал, який забажаєте. Ні, не можете. Насправді, якщо бути точним, ваш IQ не може перевищувати 160. Тести насправді не перевищують 160. Тож це, знаєте, більш ніж у 10 разів більше", — сказав телеведучий.

Відомо, що тести на IQ не мають верхньої межі, але люди рідко набирають більше 160 балів. Південнокорейський вчений доктор Янгхун Кім, за даними Товариства Гіга, має найвищий показник IQ за всю історію: 276. А показник Трампа був би більш ніж у шість разів вищим за цей.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп мріє залишити свій слід не лише в історії, а й у географії. Глава Білого дому висунув ідею про перейменування Тихого або Атлантичного океанів.

Також мітинг Дональда Трампа в Техасі супроводжувався акціями протесту і навіть бійкою, поки президент США намагався закликати виборців підтримати на виборах до Сенату республіканця Кена Пакстона.