"Щось на кшталт цього": Трамп запропонував перейменувати один із двох океанів на свою честь

Президент США Дональд Трамп мріє залишити свій слід не лише в історії, а й у географії.

Глава Білого дому висунув ідею про перейменування Тихого або Атлантичного океанів, про що розповів на передвиборчому мітингу в Кларксвіллі (штат Теннессі), пише The New York Post.

"У нас є затока, у нас є чудове озеро, і тут хтось сказав: „Вам потрібна річка“. Я не хочу змінювати назву річки Гудзон. Нам потрібна річка, нам потрібен океан. Тому я думав про Атлантичний або Тихий океан. Назвемо його "Океан Трампа" або "Океан Америк". Щось на кшталт цього", — заявив політик.

За його словами, він також не хоче змінювати назву річки Міссісіпі, оскільки в однойменному штаті республіканці та Трамп здобули перемогу з величезним відривом.

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Президент хотів би перейменувати океан ще до закінчення терміну повноважень, про що він також заявив привселюдно.

Раніше Трамп уже змінював назви географічних об’єктів. Одним із перших масштабних перейменувань, запропонованих ним, стало рішення 2025 року про зміну назви Мексиканської затоки на Американську.

Він також повернув найвищій вершині країни — горі Деналі — її колишню назву — гора Мак-Кінлі.

У лютому цього року Трамп висунув вимогу, щоб великі аеропорти та вокзали у США перейменували на його честь.

27 серпня 2026 року президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на території США на "озеро Америка".

У свою чергу агентство Associated Press зазначає, що хоча уряд США й має право змінювати назви географічних об’єктів на внутрішніх картах, Трамп не може змусити інші країни чи міжнародні організації прийняти його варіанти назв.

Нагадаємо, Трамп обіцяв зробити Ормузьку протоку "американською". За його словами, це відбудеться одразу після закінчення війни з Іраном.

Також повідомлялося, що серіал "Південний парк" перейменували на "Південну Америку".