"Что-то в этом роде": Трамп предложил переименовать один из двух океанов в свою честь

Президент США Дональд Трамп мечтает оставить свой след не только в истории, но и в географии.

Глава Белого дома выдвинул идею о переименовании Тихого или Атлантического океанов, о чем рассказал на предвыборном митинге в Кларксвилле (штат Теннесси), пишет The New York Post.

"У нас есть залив, у нас есть прекрасное озеро, и тут кто-то сказал: "Вам нужна река". Я не хочу менять название реки Гудзон. Нам нужна река, нам нужен океан. Поэтому я подумывал об Атлантическом или Тихом океане. Назовем его "Океан Трампа" или "Океан Америк". Что-то в этом роде", — заявил политик.

По его словам, он также не хочет менять название реки Миссисипи, поскольку в одноименном штате республиканцы и Трамп победили с огромным отрывом.

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Переименовать океан президенту бы хотелось еще до завершения каденции, о чем тот также сказал во всеуслышанье.

Ранее Трамп уже менял названия географических объектов. Одним из первых крупных переименований, предложенных ним, стало решение 2025 года о смене названия Мексиканского залива на Американский.

Он также вернул высочайшей вершине страны — горе Денали — ее прежнее название, гора Мак-Кинли.

В феврале этого года Трамп потребовал, чтобы крупные аэропорт и вокзал в США переименовали в его честь.

27 августа 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио на территории США в "озеро Америка".

В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что хотя правительство США и имеет право менять названия географических объектов на внутренних картах, Трамп не может заставить другие страны или международные организации принять его варианты названий.

Напомним, Трамп обещал сделать Ормузский пролив "американским". По его словам, это произойдет сразу после окончания войны с Ираном.

Также сообщалось, что сериал "Южный парк" переименовали в "Южную Америку".