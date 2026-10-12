Выгонял паука: турист на Бали сжег элитную виллу за $130 тысяч

В Индонезии на известном курортном острове Бали турист случайно сжег арендованную элитную виллу, пытаясь выгнать из ванной обычного паука.

В популярном туристическом поселке Тибубененг в районе Северная Кута произошел сильный пожар, сообщает издание Bali Times.

45-летний турист из Непала Гаорап Рана заметил в ванной виллы паука. Охваченный сильным страхом, мужчина решил с помощью огня выкурить его из угла.

Он поджёг клочок бумаги, бросил его в сторону паука и спокойно пошёл в другую комнату

Но через открытое окно ветер унес бумажку с огнем прямо на сухую соломенную крышу жилого дома.

Огонь на сухой соломенной крыше разгорелся за несколько секунд, а жара только ускорила распространение пожара.

"Крыша загорелась мгновенно, а сильный ветер и жаркая погода способствовали молниеносному распространению огня по всему зданию", — рассказала пресс-секретарь полиции округа Бадунг Ипда Ни Ньоман Юни Элтари.

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Элитная вилла за считанные минуты превратилась в гигантский костёр, создав реальную угрозу возгорания соседних коттеджей. Сам турист успел вовремя выбежать на улицу.

Несмотря на оперативные действия пожарных, которые не допустили переброса огня на соседние дома, вся мебель, вещи и бытовая техника внутри виллы сгорели дотла.

По предварительным подсчетам, убытки от неудачной попытки изгнания паука оцениваются примерно в 130 тысяч долларов. Теперь туристу предстоит урегулировать юридические вопросы с владельцами сгоревшей недвижимости.

Напомним, что на леднике Дахштайн в австрийских Альпах произошла трагедия. 21-летний турист упал примерно с высоты 20 метров во время похода, получив тяжелые травмы головы и кровотечение.

Не имея возможности встать на ноги, он пролежал неподвижно долгое время. Его спас пес, который привёл к нему спасателей и всю ночь согревал своего хозяина.

Кроме того, Тэмми Тернер из Великобритании рассказала, что "разрыдалась", когда вернулась домой с семьёй после отпуска в пятизвёздочном отеле в Турции.

Женщина заявила, что семейный отпуск в Турции стал "худшим опытом в жизни" после того, как все они заболели вирусом.