Виганяв павука: турист на Балі спалив елітну віллу за $130 тисяч

В Індонезії на відомому курортному острові Балі турист випадково спалив орендовану елітну віллу, намагаючись вигнати з ванної звичайного павука.

Сильна пожежа сталася в популярному туристичному селищі Тібубененг у районі Північна Кута, повідомляє видання Bali Times.

45-річний турист з Непалу Гаорап Рана помітив у ванній вілли павука. Відчувши сильний страх, чоловік вирішив з допомогою вогня викурити його з кутка.

Він підпалив клапоть паперу, кинув його в бік павука та спокійно пішов до іншої кімнати

Але через відчинене вікно вітер поніс папірець з вогнем просто на суху солом'яну покрівлю житлової будівлі.

Вогонь на сухому солом'яному даху розгорівся за кілька секунд, а спека тільки прискорила масштабне загоряння.

"Дах спалахнув миттєво, а сильний вітер і спекотна погода сприяли блискавичному поширенню вогню по всій будівлі", — розповідла речниця поліції округу Бадунг Іпда Ні Ньоман Юні Елтарі.

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Елітна вілла за лічені хвилини перетворилася на гігантське вогнище, створивши реальну загрозу займання сусідніх котеджів. Сам турист встиг вчасно вибігти на вулицю.

Попри оперативні дії пожежників, які не допустили перекидання вогню на сусідні оселі, всі меблі, речі й побутова техніка всередині вілли згоріли дотла.

За попередніми підрахунками, збитки від невдалого вигнанння павука оцінюють близько у 130 тисяч доларів. Тепер турист має владнати юридичні питання з власниками спаленої нерухомості.

Нагадаємо, що на льодовику Дахштайн в австрійських Альпах сталася трагедія. 21-річний турист впав приблизно з висоти 20 метрів під час походу, отримавши важкі травми голови та кровотечу.

Не маючи змоги піднятися на ноги, він пролежав нерухомо тривалий час. Його врятував пес, який привів до нього рятувальників та всю ніч зігрівав свого господаря.

Також Теммі Тернер з Британії розповіла, що "розплакалася", коли повернулася додому з родиною після відпустки у п'ятизірковому готелі в Туреччині.

Жінка заявила, що сімейна відпустка в Туреччині була "найгіршим досвідом у житті" після того, як усі вони захворіли на вірус.