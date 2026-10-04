Захворіла вся родина: туристка поскаржилася на відпочинок у п'ятизірковому готелі в Туреччині

Теммі Тернер з Британії розповіла, що "розплакалася", коли повернулася додому з родиною після відпустки у п'ятизірковому готелі в Туреччині.

Жінка заявила, що сімейна відпустка в Туреччині була "найгіршим досвідом у житті" після того, як усі вони захворіли на вірус, пише видання The Mirror.

Вона забронювала поїздку, щоб відсвяткувати своє 50-річчя з мамою, донькою та однорічним онуком, але поїздку затьмарила хвороба, відтак онуку знадобилося лікування в лікарні.

Вся відпустка пройшла у номері готелю

Теммі розповіла, що родина провела більшу частину своєї відпустки, застрягши в готельному номері з сильною блювотою та діареєю. Вона каже, що в готелі повідомили, що під час їхнього перебування в готелі був сезонний вірус.

"Я лише раз була у відпустці, коли мені було 13 років, на півдні Франції, подорожуючи кораблем, тому я дуже чекала на цей досвід. Але це був найгірший досвід у моєму житті. Знаєш, перше, що я зробила, коли переступила поріг, це розплакалася", – сказала Теммі Chronicle Live .

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Жінка вважає, що вони захворіли після обіду в готелі або відвідування басейну. Вона розповіла, що коли вона розмовляла з персоналом на рецепції готелю, їй сказали, що вони виперуть їхній одяг, якщо вони не напишуть негативний відгук про готель.

Родину попросили заплатити майже 4000 доларів авансом за лікування дитини

Блейк, її онук, першим захворів на другий день їхньої відпустки. Теммі сказала, що Блейка доставили до лікарні, де лікарі хотіли, щоб він залишився на ніч для обстеження.

Але, незважаючи на те, що у них була медична страховка, родину попросили сплатити майже 4 тисячі доларів авансом, сплативши частину вартості, Теммі каже, що представник відділу готелю порадив їй не платити більше.

У наступні години іншим членам родини також стало зле, виникла "сильна блювота та діарея".

"Наступного дня вся родина захворіла. Поки у мене був Блейк, моя мама та донька сильно хворіли, а моя донька кричала від болю в животі. Коли ми одного разу пішли їсти в готель, я побачила жінку, яка торкалася їжі рукою. Я сказала їй: "Ні, тобі не слід цього робити", і показала їй столовий прибор, але вона лише подивилася на мене досить сердито. Потім я поговорив із шеф-кухарем і спробував йому пояснити, але він просто засміявся і пішов. Потім я підійшов до одного з старших співробітників, але він просто поставив кришку на той піднос і пішов. Єдині місця, де був мій онук, це їдальня та басейн. ", — розповіла жінка.

Речник компанії, де Теммі забронювала свою відпустку, розповів, що компанія на зв'язку із жінкою, а також вони розпочали розслідування.

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