Заболела вся семья: туристка пожаловалась на отдых в пятизвездочном отеле в Турции

Тэмми Тернер из Великобритании рассказала, что "разрыдалась", когда вернулась домой с семьёй после отпуска в пятизвёздочном отеле в Турции.

Женщина заявила, что семейный отпуск в Турции стал "худшим опытом в жизни" после того, как все они заболели вирусом, пишет издание The Mirror.

Она забронировала поездку, чтобы отпраздновать свое 50-летие вместе с мамой, дочерью и годовалым внуком, но поездку омрачила болезнь, из-за которой внуку потребовалось лечение в больнице.

Весь отпуск прошел в номере отеля

Тэмми рассказала, что семья провела большую часть отпуска, застряв в гостиничном номере с сильной рвотой и диареей. Она говорит, что в отеле сообщили, что во время их пребывания в отеле циркулировал сезонный вирус.

"Я только один раз была в отпуске, когда мне было 13 лет, на юге Франции, путешествуя на корабле, поэтому я с нетерпением ждала этого приключения. Но это был самый ужасный опыт в моей жизни. Знаешь, первое, что я сделала, когда переступила порог, — это расплакалась", — сказала Тэмми Chronicle Live.

Видео дня

Женщина считает, что они заболели после обеда в отеле или посещения бассейна. Она рассказала, что, когда она разговаривала с персоналом на стойке регистрации отеля, ей сказали, что постирают их одежду, если они не напишут отрицательный отзыв об отеле.

Семью попросили заплатить почти 4000 долларов авансом за лечение ребенка

Блейк, её внук, первым заболел на второй день их отпуска. Тэмми сказала, что Блейка доставили в больницу, где врачи хотели, чтобы он остался на ночь для обследования.

Однако, несмотря на то, что у них была медицинская страховка, семью попросили внести аванс в размере почти 4 тысяч долларов; после уплаты части суммы Тэмми говорит, что представитель службы отеля посоветовал ей больше не платить.

В последующие часы другим членам семьи также стало плохо, у них появились "сильная рвота и диарея".

"На следующий день вся семья заболела. Пока у меня был Блейк, моя мама и дочь сильно болели, а дочь кричала от боли в животе. Когда мы однажды пошли пообедать в отель, я увидела женщину, которая трогала еду рукой. Я сказала ей: "Нет, тебе не следует так делать", и показала ей столовую прибор, но она лишь довольно сердито посмотрела на меня. Затем я поговорил с шеф-поваром и попытался ему объяснить, но он просто рассмеялся и ушел. Затем я подошла к одному из старших сотрудников, но он просто накрыл тот поднос крышкой и ушел. Единственные места, где бывал мой внук, — это столовая и бассейн", — рассказала женщина.

Представитель компании, в которой Тэмми забронировала свой отпуск, сообщил, что компания поддерживает связь с женщиной, а также начала расследование.

Напомним, что пользователи сети были впечатлены котиком, который обиделся из-за того, что его не покормили. Забавный случай произошёл в Стамбуле.

Кроме того, туристы пытались уйти от гиппопотама на скоростном катере, и это им удалось только тогда, когда они увеличили скорость.