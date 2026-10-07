Всю ніч його зігрівав: пес привів рятувальників до пораненого господаря, який травмувався в Альпах

На льодовику Дахштайн в австрійських Альпах сталася трагедія. 21-річний турист впав приблизно з висоти 20 метрів під час походу, отримавши важкі травми голови та кровотечу.

Не маючи змоги піднятися на ноги, він пролежав нерухомо тривалий час. Його врятував пес, який привів до нього рятувальників та всю ніч зігрівав свого господаря, пише Bild.

Його дівчина підняла тривогу після того, як чоловік не повернувся додому. Рятувальники шукали зниклого чоловіка кілька годин, але безуспішно.

Але вранці його лабрадор прийшов зустріти рятувальників.

"Він голосно гавкав і привів нас до себе", — сказав керівник операцій Флоріан Гелл з гірської рятувальної служби Обертрауна.

За словами рятувальників, собака залишався поруч зі своїм господарем усю ніч. Можливо, він навіть зігрівав важко травмованого 21-річного чоловіка.

Видео дня

Зрештою, туриста знайшли у важкому стані. За даними гірської рятувальної служби, він був при свідомості, але сильно дезорієнтований. Гелікоптер доставив його до лікарні. А його лабрадора згодом безпечно доставили вниз у долину.

Нагадаємо, що десять альпіністів, які хотіли скористатися літньою погодою у високогір'ях Альпах, трагічно загинули минулими вихідними. Рятувальники повідомляють, що це були лише нещасні випадки, не вказуючи, що стало причиною трагедії.

Також у Доломітових Альпах блогери спричинили справжній хаос, прагнучи сфотографуватися на тлі знаменитих Тре Чіме ді Лаваредо — трьох вершин на північному сході Італії.