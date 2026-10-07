Всю ночь его согревал: пес привел спасателей к раненому хозяину, травмировавшемуся в Альпах

На леднике Дахштайн в австрийских Альпах произошла трагедия. 21-летний турист упал примерно с высоты 20 метров во время похода, получив тяжёлые травмы головы и кровотечение.

Не имея возможности встать на ноги, он пролежал неподвижно долгое время. Его спас пес, который привёл к нему спасателей и всю ночь согревал своего хозяина, пишет Bild.

Его девушка подняла тревогу после того, как мужчина не вернулся домой. Спасатели искали пропавшего мужчину несколько часов, но безуспешно.

Но утром его лабрадор вышел навстречу спасателям.

"Он громко лаял и привёл нас к себе", — сказал руководитель операций Флориан Гелл из горной спасательной службы Обертрауна.

По словам спасателей, собака оставалась рядом со своим хозяином всю ночь. Возможно, она даже согревала тяжело раненого 21-летнего мужчину.

Видео дня

В конце концов, туриста нашли в тяжелом состоянии. По данным горной спасательной службы, он был в сознании, но сильно дезориентирован. Вертолет доставил его в больницу. А его лабрадора впоследствии благополучно доставили вниз, в долину.

Напомним, что десять альпинистов, которые хотели воспользоваться летней погодой в высокогорьях Альп, трагически погибли в минувшие выходные. Спасатели сообщают, что это были лишь несчастные случаи, не указывая, что стало причиной трагедии.

Кроме того, в Доломитовых Альпах блогеры устроили настоящий хаос, стремясь сфотографироваться на фоне знаменитых Тре Чиме ди Лаваредо — трёх вершин на северо-востоке Италии.