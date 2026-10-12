Нюхать ароматы, путешествовать и заработать €2000: в Финляндии предлагают необычную работу

В Финляндии предлагают необычную работу с щедрой оплатой. Кандидат должен вдыхать морской воздух, аромат сосен, настоев для сауны и свежего хлеба, а также путешествовать.

На финском архипелаге Турку ищут тестировщика ароматов, чтобы открыть для себя лучшие ароматы островов. Место работы — архипелаг Турку в Финляндии. Успешный кандидат будет путешествовать за счёт организатора и получит 2000 евро, пишет издание Bild.

Эксперты в сфере туризма из этого региона убеждены, что архипелаг — это "самое ароматное место для путешествий в мире". И чтобы доказать это утверждение, совет по туризму сейчас ищет человека для тестирования и оценки ароматов островов. Работа продлится примерно от пяти до семи дней и, как ожидается, состоится в мае или июне 2027 года.

Ароматы должны быть задокументированы

Помимо зарплаты в размере 2000 евро предусмотрены отпускные. Профессиональный эксперт по ароматам должен посетить острова и описать их запахи. Он также должен объяснить, почему эти ароматы интересны для посетителей. Путешествие будет задокументировано с помощью видео и фотографий. Ведь туристическая организация может затем использовать эти материалы в социальных сетях и других каналах. По окончании работы эксперт по ароматам напишет отчет. Цель этого проекта — вдохновить людей почувствовать ароматы на себе.

Видео дня

В объявлении говорится, что специальная подготовка не требуется. Организаторы ищут людей с хорошим обонянием, которые любознательны и любят выступать перед камерой. Кандидаты должны быть не моложе 18 лет и иметь законное разрешение на работу в Финляндии на момент поездки в 2027 году. Также потребуется смартфон для видео- и фотосъемки.

Когда истекает срок подачи заявки

Кандидаты должны опубликовать короткое видео в Instagram или TikTok. В нём они должны рассказать о себе, описать и оценить аромат. Видео должно быть отмечено тегом @saaristo_finland и сопровождаться хэштегом #SaaristoNoseJob. Заявки необходимо подать до 25 октября 2026 года. Победитель будет объявлен 17 ноября, согласно официальному объявлению о вакансии.

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