Притворяться животным за 15 тысяч долларов в месяц: в одном из зоопарков Китая открыли новую вакансию

Зоопарк Luohe Wildlife Zoo в Китае открыл новую вакансию для актеров-аниматоров, которые должны будут изображать черных медведей и развлекать посетителей.

Актеры, готовые изображать чёрных медведей, но не панду, и развлекать посетителей зоопарка, могут получить интересную работу. За неё предлагают зарплату в размере 100 тысяч юаней, то есть примерно 15 тысяч долларов США, пишет портал SCMP.

"Липового" медведя ищет зоопарк Luohe Wildlife Zoo, расположенный в городе Луохе провинции Хэнань.

В китайском зоопарке ищут аниматоров Фото: Скриншот

Среди требований к будущим актерам-медведям — ношение специальных костюмов. Требований по полу нет, но претенденты должны быть физически здоровыми и старше 18 лет. Рабочий график предусматривает шестичасовые смены и четыре выходных дня в месяц.

Главное правило для будущих "медведей" — не разговаривать с посетителями.

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Напомним, что в Великобритании освободили из-под стражи 30-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство ребенка после того, как трехлетний мальчик оказался в вольере с крокодилами в зоопарке и получил тяжелые травмы. Инцидент произошёл в зоопарке Олд-Херст в графстве Кембриджшир. Следователи предполагают, что мужчина, который не был знаком с мальчиком, перекинул его через защитный забор.

Кроме того, в зоопарке Блэкпула отметили 30-летие рыжего вари — лемура, находящегося под угрозой исчезновения, — который считается одним из самых пожилых в мире. Шелли, которой сегодня исполняется 30 лет, считается самой пожилой представительницей своего вида в Великобритании и седьмой по возрасту в мире