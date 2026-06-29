Вдавати з себе тварину за $15 тисяч на місяць: в одному із зоопарків Китаю відкрили нову вакансію

Зоопарк Luohe Wildlife Zoo в Китаї створив нову вакансію для акторів-аніматорів, які мають вдавати з себе чорних ведмедів та розважати відвідувачів.

Актори, котрі готові вдавати з себе чорних ведмедів, але не панду, та розважати відвідувачів зоопарку, можуть отримати цікаву роботу. За неї пропонують зарплату 100 тисяч юанів, тобто приблизно 15 тисяч доларів США, пише портал SCMP.

"Липового" ведмедя шукає звіринець Luohe Wildlife Zoo, розташованого в місті Луохе провінції Хенань.

Аніматорів шукають в китайському зоопарку Фото: Скріншот

Серед вимог до майбутніх акторів-ведмедів — носіння спеціальних костюмів. Вимог щодо статі немає, але претенденти мають бути фізично здоровими та старшими за 18 років. Робочий графік передбачає шестигодинні зміни та чотири вихідні дні кожного місяця.

Головне правило для майбутніх "ведмедів" — не розмовляти з відвідувачами.

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