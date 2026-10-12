Нюхати аромати, подорожувати й заробити €2000: у Фінляндії пропонують незвичайну роботу

У Фінляндії пропонують незвичайну роботу з щедрою оплатою. Кандидат має нюхати морське повітря, сосни, настої для сауни та свіжий хліб і подорожувати.

На фінському архіпелазі Турку шукають тестувальника ароматів, щоб відкрити для себе найкращі аромати островів. Місцем роботи є архіпелаг Турку у Фінляндії. Успішний кандидат подорожуватиме за рахунок організатора та отримає 2000 євро, пише видання Bild.

Експерти у сфері туризму з цього регіону переконані, що архіпелаг – це "найароматніше місце для подорожей у світі". І щоб довести це твердження, рада з туризму зараз шукає людину для тестування та оцінки ароматів островів. Робота триватиме приблизно від п’яти до семи днів і, як очікується, відбудеться у травні або червні 2027 року.

Аромати мають бути задокументовані

Окрім зарплати у розмірі 2000 євро, передбачено відпускні. Професійний експерт з ароматів має відвідати острови та описати їхні запахи. Він також має пояснити, чому ці аромати цікаві для відвідувачів. Подорож буде задокументована за допомогою відео та фотографій. Бо туристична організація може потім використовувати ці матеріали в соціальних мережах та інших каналах. Після закінчення роботи експерт з ароматів напише звіт. Мета цього проєкту — надихнути людей відчути аромати на собі.

Видео дня

В оголошенні йдеться, що спеціальна підготовка не потрібна. Організатори шукають людей з добрим нюхом, які допитливі та люблять виступати перед камерою. Кандидати повинні бути віком від 18 років і мати законний дозвіл на роботу у Фінляндії на момент поїздки у 2027 році. Також потрібен смартфон для зйомки та фотозйомки.

Коли кінцевий термін подання заявки

Кандидати повинні опублікувати коротке відео в Instagram або TikTok. У ньому вони повинні розповісти про себе, описати та оцінити аромат. Відео має бути позначене тегом @saaristo_finland та використано хештег #SaaristoNoseJob. Заявки необхідно подати до 25 жовтня 2026 року. Переможця буде оголошено 17 листопада, згідно з офіційним оголошенням про вакансію.

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