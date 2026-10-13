Без вечеринок и свиты: как Путин отпраздновал свой 74-й день рождения

Российский диктатор Владимир Путин очень скромно отпраздновал свой день рождения на прошлой неделе. В Кремле по этому поводу не устраивали ни собраний, ни вечеринок, ни масштабных торжеств, поскольку он отмечал свое 74-летие в полном одиночестве.

Президент России Владимир Путин 7 октября провел в окружении лишь небольшого числа людей, да и то исключительно по служебной необходимости, пишет Daily Star.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин "посвятил большую часть дня международной повестке дня, проведя почти десяток телефонных бесед с главами государств Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана".

Позже он получал поздравления с днём рождения от семьи и близких друзей только вечером, но вообще не устраивал никаких собраний, вечеринок или масштабных торжеств.

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Издание пишет, что это объясняется страхом Путина за свою жизнь и его изоляцией.

Путин боится украинских беспилотников и своего окружения

В этом году Путин всё больше и больше изолировался. Он проводил много времени в подземном бункере, ведь постоянно боится, что его ближайшее окружение отвернётся от него.

Американский политолог Джейсон Смарт утверждает, что российский диктатор провёл большую часть последних десяти месяцев, скрываясь в огромном бункере.

"Я предполагаю, что этот бункер очень, очень большой — подземный особняк, но это всё равно бомбоубежище. Он боится не только украинских беспилотников. Он также боится своих людей, находящихся внутри", — заявил политолог.

Роскошные загородные дома лидера Кремля, в том числе его резиденция в Валдае, становятся для него всё более опасными из-за ударов украинских беспилотников с большого расстояния.

Несмотря на защитные воздушные завесы и системы противоракетной обороны вокруг его роскошных резиденций, пребывание на поверхности земли, как сообщается, в настоящее время считается слишком рискованным для президента РФ.

Путин прячется под землей, потому что ситуация на поле боя складывается не в пользу РФ. Источники сообщают, что Путин боится, что его могут "повесить", если РФ проиграет войну в Украине.

С учетом всего этого популярность Путина среди рядовых россиян стремительно падает. Западные санкции и постоянные удары по энергетической инфраструктуре нанесли ущерб экономике РФ, вызвав серьёзную нехватку топлива и длинные очереди на заправках по всей стране.

Поэтому у диктатора совсем не было настроения устраивать шумные гуляния и праздновать свой день рождения.

Напомним, что на последнем брифинге перед российскими журналистами диктатор Владимир Путин начал заикаться. В свою очередь, один из экспертов высказал предположение, что глава Кремля "все больше стареет".

Кроме того, Путин вышел из бункера и появился на публике в странном виде. Диктатор пытался заверить граждан, что экономика страны остается стабильной.