Без вечеринок и свиты: как Путин отпраздновал свой 74-й день рождения
Российский диктатор Владимир Путин очень скромно отпраздновал свой день рождения на прошлой неделе. В Кремле по этому поводу не устраивали ни собраний, ни вечеринок, ни масштабных торжеств, поскольку он отмечал свое 74-летие в полном одиночестве.
Президент России Владимир Путин 7 октября провел в окружении лишь небольшого числа людей, да и то исключительно по служебной необходимости, пишет Daily Star.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин "посвятил большую часть дня международной повестке дня, проведя почти десяток телефонных бесед с главами государств Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана".
Позже он получал поздравления с днём рождения от семьи и близких друзей только вечером, но вообще не устраивал никаких собраний, вечеринок или масштабных торжеств.
Издание пишет, что это объясняется страхом Путина за свою жизнь и его изоляцией.
Путин боится украинских беспилотников и своего окружения
В этом году Путин всё больше и больше изолировался. Он проводил много времени в подземном бункере, ведь постоянно боится, что его ближайшее окружение отвернётся от него.
Американский политолог Джейсон Смарт утверждает, что российский диктатор провёл большую часть последних десяти месяцев, скрываясь в огромном бункере.
"Я предполагаю, что этот бункер очень, очень большой — подземный особняк, но это всё равно бомбоубежище. Он боится не только украинских беспилотников. Он также боится своих людей, находящихся внутри", — заявил политолог.
Роскошные загородные дома лидера Кремля, в том числе его резиденция в Валдае, становятся для него всё более опасными из-за ударов украинских беспилотников с большого расстояния.
Несмотря на защитные воздушные завесы и системы противоракетной обороны вокруг его роскошных резиденций, пребывание на поверхности земли, как сообщается, в настоящее время считается слишком рискованным для президента РФ.
Путин прячется под землей, потому что ситуация на поле боя складывается не в пользу РФ. Источники сообщают, что Путин боится, что его могут "повесить", если РФ проиграет войну в Украине.
С учетом всего этого популярность Путина среди рядовых россиян стремительно падает. Западные санкции и постоянные удары по энергетической инфраструктуре нанесли ущерб экономике РФ, вызвав серьёзную нехватку топлива и длинные очереди на заправках по всей стране.
Поэтому у диктатора совсем не было настроения устраивать шумные гуляния и праздновать свой день рождения.
Напомним, что на последнем брифинге перед российскими журналистами диктатор Владимир Путин начал заикаться. В свою очередь, один из экспертов высказал предположение, что глава Кремля "все больше стареет".
Кроме того, Путин вышел из бункера и появился на публике в странном виде. Диктатор пытался заверить граждан, что экономика страны остается стабильной.