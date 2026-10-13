Без вечірок і свити: як Путін відсвяткував свій 74-й день народження

Російський диктатор Володимир Путін дуже скромно відсвяткував свій день народження минулого тижня. У Кремлі з цього приводу не організовували зібрань, вечірок чи ширшого святкування, оскільки він святкував своє 74-річчя зовсім один.

Президент Росії Володимир Путін провів 7 жовтня лише у невеликому колі людей навколо себе, та й то виключно через роботу, пише Daily Star.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Путін "присвятив більшу частину дня міжнародному порядку денному, провівши майже десяток телефонних розмов з главами держав Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Ірану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини та Узбекистану".

Пізніше він отримував вітання з днем ​​народження від родини та близьких друзів лише ввечері, але взагалі не влаштовував жодних зібрань, вечірок чи ширшого святкування.

Видання пише, що це пояснюються зі страхом Путіна за своє життя та ізоляцією.

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Путін боїться українських безпілотників і власного оточення

Цьогоріч Путін дедалі більше ізолювався. Він проводив багато часу у підземному бункері, адже постійно боїться, що його найближче оточення відвернеться від нього.

Американський політолог Джейсон Смарт каже, що російський диктатор провів більшу частину останніх десяти місяців, ховаючись у величезному бункері.

"Я припускаю, що цей бункер дуже, дуже великий — підземний особняк, але це все одно бомбосховище. Він боїться не лише українських безпілотників. Він також боїться своїх людей усередині", — заявив політолог.

Розкішні будинки для відпочинку лідера Кремля, включаючи його дім на Валдаї, стають дедалі небезпечнішими для нього через далекобійні удари українських безпілотників.

Незважаючи на захисні повітряні сітки та системи протиракетної оборони навколо його розкішних резиденцій, перебування на поверхні землі, як повідомляється, зараз вважається занадто ризикованим для президента РФ.

Путін ховається під землею, бо ситуація на полі бою йде не на користь РФ. Джерела повідомляють, що Путін боїться, що його можуть "повісити", якщо війну РФ в Україні буде програно.

З огляду на це все, популярність Путіна серед пересічних росіян стрімко падає. Західні санкції та постійні удари по енергетичній інфраструктурі завдали шкоди економіці РФ, спричинивши серйозну нестачу палива та довгі черги на заправках по всій країні.

Тож у диктатора зовсім не було настрою влаштовувати гучні гуляння та святкування свого дня народження.

Нагадаємо, що на останньому брифінгу перед російськими журналістами диктатор Володимир Путін почав заїкатися. Натомість один з експертів припустив, що очільник Кремля "все більше старіє".

Також Путін вийшов з бункера та з'явився на публіці у дивному вигляді. Диктатор намагався запевнити громадян, що економіка країни залишається стабільною.