Дивиться в підлогу, втрачає хід думок та заїкається: Путін знову дивно поводився на публіці

На останньому брифінгу перед російськими журналістами диктатор Володимир Путін почав заїкатися. Натомість один з експертів припустив, що очільник Кремля "все більше старіє".

Путін, якому скоро виповнюється 74 роки, вкотре на публіці не зміг приховати свої когнітивні зміни. Натомість у Кремлі прожовжують заперечувати будь-які проблеми з його здоров'ям, пише Daily Star.

Дивна поведінка Путіна

Журналістка Еллісон Квінн з Daily Beast, яка працювала майже десять років у Москві та Києві, під час роботи вивчила російську мову та проаналізувала виступ Путіна перед російськими журналістами, і дійшла тривожного висновку.

"Путін такий злий на Радянський Союз, але він також виглядає дедалі старішим і старішим. Якщо раніше це було трохи страшно, то тепер він заїкається, виглядає не найкращим чином, видно, що він нервує. ​​Бо він знає, що якщо програє війну, гадаю, він справді вірить, що його вб'ють", — сказала журналістка.

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Еллісон також зазначає, що Путін "постійно дивиться в підлогу, втрачає хід думок, робить дивні рухи, та довго підбирає слова".

"Він звинувачував Україну у вбивстві мирних жителів під час одного з ударів. Але найвражаюче було те, що він, здається, насправді не розумів, про що говорить", — наголошує журналістка.

Нагадаємо, що Путін зганьбився в Делі. Хвалився літаком МС-21, який вже возили до Індії 14 років тому.Уу 2012 році на авіасалоні India Aviation уже був представлений цей самий літак МС-21. Тоді теж обговорювалася можливість продати його Індії.

Також Путін вийшов з бункера та з'явився на публіці у дивному вигляді. Диктатор намагався запевнити громадян, що економіка країни залишається стабільною.