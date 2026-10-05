Дивиться в підлогу, втрачає хід думок та заїкається: Путін знову дивно поводився на публіці
На останньому брифінгу перед російськими журналістами диктатор Володимир Путін почав заїкатися. Натомість один з експертів припустив, що очільник Кремля "все більше старіє".
Путін, якому скоро виповнюється 74 роки, вкотре на публіці не зміг приховати свої когнітивні зміни. Натомість у Кремлі прожовжують заперечувати будь-які проблеми з його здоров'ям, пише Daily Star.
Журналістка Еллісон Квінн з Daily Beast, яка працювала майже десять років у Москві та Києві, під час роботи вивчила російську мову та проаналізувала виступ Путіна перед російськими журналістами, і дійшла тривожного висновку.
"Путін такий злий на Радянський Союз, але він також виглядає дедалі старішим і старішим. Якщо раніше це було трохи страшно, то тепер він заїкається, виглядає не найкращим чином, видно, що він нервує. Бо він знає, що якщо програє війну, гадаю, він справді вірить, що його вб'ють", — сказала журналістка.
Еллісон також зазначає, що Путін "постійно дивиться в підлогу, втрачає хід думок, робить дивні рухи, та довго підбирає слова".
"Він звинувачував Україну у вбивстві мирних жителів під час одного з ударів. Але найвражаюче було те, що він, здається, насправді не розумів, про що говорить", — наголошує журналістка.
Нагадаємо, що Путін зганьбився в Делі. Хвалився літаком МС-21, який вже возили до Індії 14 років тому.Уу 2012 році на авіасалоні India Aviation уже був представлений цей самий літак МС-21. Тоді теж обговорювалася можливість продати його Індії.
Також Путін вийшов з бункера та з'явився на публіці у дивному вигляді. Диктатор намагався запевнити громадян, що економіка країни залишається стабільною.