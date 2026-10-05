Смотрит в пол, теряет ход мысли и заикается: Путин снова странно вел себя на публике

На последнем брифинге перед российскими журналистами диктатор Владимир Путин начал заикаться. В свою очередь, один из экспертов высказал предположение, что глава Кремля "все больше стареет".

Путин, которому скоро исполнится 74 года, в очередной раз не смог скрыть на публике свои когнитивные изменения. При этом в Кремле продолжают отрицать какие-либо проблемы со здоровьем, пишет Daily Star.

Странное поведение Путина

Журналистка Эллисон Куинн из Daily Beast, проработавшая почти десять лет в Москве и Киеве, в ходе своей работы выучила русский язык и проанализировала выступление Путина перед российскими журналистами, после чего пришла к тревожному выводу.

"Путин так злится на Советский Союз, но при этом он выглядит всё старше и старше. Если раньше это было немного страшно, то теперь он заикается, выглядит не лучшим образом, видно, что он нервничает. Потому что он знает, что если проиграет войну, думаю, он действительно верит, что его убьют", — сказала журналистка.

Видео дня

Эллисон также отмечает, что Путин "постоянно смотрит в пол, теряет нить мысли, делает странные движения и долго подбирает слова".

"Он обвинял Украину в убийстве мирных жителей во время одного из ударов. Но самое поразительное было то, что он, похоже, на самом деле не понимал, о чем говорит", — отмечает журналистка.

Напомним, что Путин опозорился в Дели. Хвастался самолетом МС-21, который уже доставляли в Индию 14 лет назад. В 2012 году на авиасалоне India Aviation уже был представлен этот самый самолет МС-21. Тогда тоже обсуждалась возможность продать его Индии.

Кроме того, Путин вышел из бункера и появился на публике в странном виде. Диктатор пытался заверить граждан, что экономика страны остается стабильной.