Новый лидер и конфликт с США: что говорила Ванга о будущем РФ в 2026 году

Известная прорицательница Ванга якобы ещё при жизни предсказала появление нового российского лидера, встречу с инопланетянами в ноябре и Третью мировую войну в 2026 году.

Хотя её прогнозы на этот год пока не подтвердились, многие пользователи верят, что они верны и могут сбыться, пишет Daily Star.

В частности, Ванга якобы сказала, что Третья мировая война начнётся до конца этого года, что приведёт к новой эре политических потрясений, которые вызовут огромный конфликт между мировыми державами.

Кроме того, она говорила о прямом столкновении между Россией и США после прихода к власти нового российского лидера в 2026 году. Это означало бы конец 26-летнего правления Путина.

Пользователи сети вспомнили об этих словах прорицательницы, особенно после угроз российского диктатора в адрес стран ЕС в связи с Калининградом, который, по словам Путина, РФ при необходимости будет защищать с помощью ядерного оружия.

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"Если дело дойдёт до прямого нападения на Российскую Федерацию — в этом случае мы имеем в виду Калининград, а возможно, и другие территории — вопрос о развертывании Российской Федерацией всего оружия, имеющегося в распоряжении нашей страны, конечно, неизбежно и немедленно встанет на повестку дня", — сказал Путин.

Напомним, что после того, как в РФ от чумы умерла женщина, усилились опасения относительно вспышки "черной смерти". Некоторые пользователи сети также вспомнили пророчество болгарской прорицательницы Ванги, которая в своё время рассказывала о таинственной болезни, которая поразит мир через несколько месяцев.

Кроме того, болгарская прорицательница, скончавшаяся в 1996 году, при жизни говорила, что у человечества есть достаточно времени, чтобы подготовиться к концу света. Ведь когда это произойдёт, население мира, вероятно, достигнет 340 миллиардов человек.