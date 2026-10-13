Новий лідер та конфлікт зі США: що казала Ванга про майбутнє РФ у 2026 році

Відома провидиця Ванга нібито ще за життя передбачила нового російського лідера, зустріч з інопланетянами в листопаді та Третю світову війну в 2026 році.

Хоча її прогнози на цей рік залишаються непідтвердженими, але багато користувачів вірять, що вони правдиві та можуть здійснитися, пише Daily Star.

Зокрема, Ванга нібито сказала, що Третя світова війна розпочнеться до кінця цього року, що принесе нову еру політичних потрясінь, які спричинять величезний конфлікт між світовими державами.

Також вона говорила про пряме зіткнення між Росією та США з приходом до влади нового російського лідера у 2026 році. Це мало б означати кінець 26-річного правління Путіна.

Користувачі мережі згадали про ці слова провидиці особливо після погроз російського диктатора країнам ЄС через Калінінград, який РФ, за словами Путіна, за потреби захищатиме ядерною зброєю.

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"Якщо дійде до прямого нападу на Російську Федерацію – у цьому випадку ми маємо на увазі Калінінград, а можливо, й інші території – питання про розгортання Російською Федерацією всієї зброї, що є в розпорядженні нашої країни, звичайно, неминуче та негайно постане на порядку денному", — сказав Путін.

Нагадаємо, що після того, як від чуми в РФ померла жінка, побоювання щодо спалаху "чорної смерті" зросли. Деякі користувачі мережі також пригадали пророцтво болгарської провидиці Ванги, яка свого часу розповідала про таємничу хворобу, що вразить світ за кілька місяців.

Також болгарська провидиця, яка померла у 1996 році, за життя казала, що у людства є досить багато часу, щоб підготуватися до кінця світу. Бо коли це станеться, населення світу, ймовірно, досягне 340 мільярдів.