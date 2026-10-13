Ограбление пошло не по плану: мужчина застрял в окне и звал на помощь (видео)

Мужчина, который пытался проникнуть в чужой дом через окно, застрял между металлической решеткой и стеной и начал просить о помощи. Необычное ограбление произошло в Колумбии.

Мужчина, которому около 25 лет, пытался совершить ограбление, но сам оказался в ловушке, пишет Need To Know.

Он попытался протиснуться сквозь металлическую решетку, но застрял между металлическим прутом и стеной. Не сумев выбраться самостоятельно, он начал громко звать на помощь.

Ограбление в Колумбии

Крики несчастного вора разбудили хозяина дома, который вызвал полицию; прибыв на место, правоохранители увидели мужчину, который умолял освободить его из ловушки.

Затем полицейские осторожно вытащили мужчину из металлической решетки, а затем доставили его в местное полицейское отделение.

Пока что в полиции не разглашают имя задержанного и не сообщают, будут ли ему предъявлены официальные обвинения. Ведь они продолжают выяснять обстоятельства предполагаемой попытки проникновения в дом.

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Напомним, что воры похитили 30 000 бутылок вина общей стоимостью около пяти миллионов евро из известной итальянской винодельни. Компания Marchesi Antinori, одна из крупнейших в Италии, сообщила, что кража произошла на складе в Тоскане, когда сотрудники компании готовили грузы для зарубежных клиентов.

Кроме того, неизвестные похитили грузовик с 12 тоннами шоколадных батончиков KitKat во время их перевозки из центральной Италии в Польшу. Всего в грузовике находилось 413 793 батончика из новой линейки шоколада.