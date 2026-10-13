Пограбування пішло не за планом: чоловік застряг у вікні й кликав на допомогу (відео)

Чоловік, який намагався залізти до чужого будинку через вікно, застряг між металевими ґратами та стіною та почав просити про допомогу. Незвичне пограбування сталося у Колумбії.

Чоловік, якому близько 25 років, намагався скоїти пограбування, але сам опинився в пастці, пише Need To Know.

Він спробував протиснутися крізь металеві ґрати, але застряг між металевим прутом та стіною. Після того, як він не зміг самостійно вибратися, почав голосно кликати на допомогу.

Пограбування у Колумбії

Крики горе-злодія розбудили власника будинку, який викликав поліцію, прибувши на місце, правоохоронці побачили чоловіка, який благав звільнити його з пастки.

Тоді поліцейські обережно витягнули чоловіка з металевих гратів, а потім доставили його до місцевого відділку.

Наразі у поліції поки не розголошують ім'я затриманого та не повідомляють, чи висунуть йому офіційні обвинувачення. Адже вони продовжують з'ясовувати обставини ймовірної спроби проникнення до будинку.

Видео дня

Нагадаємо, що злодії вкрали 30 000 пляшок вина загальною вартістю близько п'яти мільйонів євро з відомої італійської виноробні. Компанія Marchesi Antinori, одна з найбільших в Італії, повідомила, що крадіжка сталася на складі в Тоскані, коли працівники компанії готували вантажі для клієнтів за кордоном.

Також невідомі злодії викрали вантажівку з 12 тоннами шоколадок KitKat під час їх транспортування з центральної Італії до Польщі. Загалом вантажівка перевозила 413 793 батончики нової лінійки шоколаду.