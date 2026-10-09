Винесли 30 000 пляшок елітного вина: в Італії сталося найбільше пограбування в історії

Злодії вкрали 30 000 пляшок вина загальною вартістю близько п'яти мільйонів євро з відомої італійської виноробні.

Компанія Marchesi Antinori, одна з найбільших в Італії, повідомила, що крадіжка сталася на складі в Тоскані, коли працівники компанії готували вантажі для клієнтів за кордоном, пише Blic.

Семеро чоловіків у масках відключили сигналізацію, камери відеоспостереження та використали вилкові навантажувачі компанії, щоб завантажити дві великі вантажівки деякими з найцінніших вин виноробні — Tignanello, Solaia та Guado al Tasso.

Виконавчий директор виноробні Ренцо Коттарелла розповів, що це найбільша крадіжка такого роду в Італії.

"Крадіжка такого масштабу точно ще ніколи не траплялася в Італії", — сказав він.

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Також додав, що сподівається, що компетентні органи зможуть відстежити викрадене вино.

"Дві вантажівки, повні товарів, не можуть просто зникнути. На тосканських дорогах повно камер, тож, можливо, якщо пощастить, нам вдасться повернути хоча б частину пляшок, які у нас вкрали", — сказав Коттарелла.

За його словами, "ці вина мають велику цінність, тож таку кількість неможливо продати непомітно".

Виноробня вважає, що вибір викрадених пляшок свідчить про те, що злодії були добрими знавцями вина та мали інсайдерську інформацію.

Крадені пляшки зазвичай продають за ціною від 150 до 500 євро за одну пляшку.

Крадіжку виявили лише в понеділок вранці, коли співробітники прибули на склад. Наразі правоохоронці поки нікого не арештували.

Відомо, що виноробня Marchesi Antinori була заснована в 1385 році та експортує вина до 170 країн світу. Минулого року дохід компанії склав 263 мільйони євро.

Нагадаємо, що самопроголошений месник затримує ймовірних злодіїв біля доріг.

Також невідомі злодії викрали вантажівку з 12 тоннами шоколадок KitKat під час їх транспортування з центральної Італії до Польщі. Загалом вантажівка перевозила 413 793 батончики нової лінійки шоколаду