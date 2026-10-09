Похитили 30 000 бутылок элитного вина: в Италии произошло крупнейшее ограбление в истории

Воры похитили 30 000 бутылок вина общей стоимостью около пяти миллионов евро из известной итальянской винодельни.

Компания Marchesi Antinori, одна из крупнейших в Италии, сообщила, что кража произошла на складе в Тоскане, когда сотрудники компании готовили грузы для зарубежных клиентов, пишет Blic.

Семь мужчин в масках отключили сигнализацию и камеры видеонаблюдения, а затем использовали вилочные погрузчики компании, чтобы загрузить в два больших грузовика некоторые из самых ценных вин винодельни — Tignanello, Solaia и Guado al Tasso.

Исполнительный директор винодельни Ренцо Коттарелла сообщил, что это крупнейшая кража такого рода в Италии.

"Кража такого масштаба точно ещё никогда не происходила в Италии", — сказал он.

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Он также добавил, что надеется, что компетентные органы смогут отследить похищенное вино.

"Два грузовика, загруженные товаром, не могут просто исчезнуть. На тосканских дорогах полно камер, так что, возможно, если повезет, нам удастся вернуть хотя бы часть бутылок, которые у нас украли", — сказал Коттарелла.

По его словам, "эти вина представляют большую ценность, поэтому такое количество невозможно продать незаметно".

Винодельня считает, что выбор похищенных бутылок свидетельствует о том, что воры были хорошими знатоками вина и располагали инсайдерской информацией.

Украденные бутылки обычно продают по цене от 150 до 500 евро за одну бутылку.

Кражу обнаружили только в понедельник утром, когда сотрудники прибыли на склад. На данный момент правоохранительные органы пока никого не арестовали.

Известно, что винодельня Marchesi Antinori была основана в 1385 году и экспортирует вина в 170 стран мира. В прошлом году доход компании составил 263 миллиона евро.

Напомним, что самопровозглашённый мститель задерживает предполагаемых воров на дорогах.

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