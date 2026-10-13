Вместо сувениров — Lego: жених разработал оригинальные наборы для гостей свадьбы (фото)

В Дании каждый из 70 гостей свадьбы получил свой собственный набор Lego, которые вместе составляли одно большое целое.

Жених Йоахим Блихер решил, что это будет оригинальнее, чем дарить гостям книги, одноразовые фотоаппараты или устанавливать на празднике фотобудки для гостей, пишет Bild.

Эта идея стоила ему нескольких месяцев планирования и множества часов работы. Но видео с его свадьбы покорило сотни тысяч людей в сети.

На свадьбе различные элементы объединились, образовав единый большой семейный портрет.

Жених разделил семейный портрет на 70 наборов Lego для гостей свадьбы Фото: Из открытых источников

Выбор дизайна и создание картинки из Lego заняли у мужчины несколько месяцев. Перед этим он заказал в общей сложности 3865 кубиков Lego, включая 3300 мелких деталей. Поставка пришла неотсортированной. Но для него это не было проблемой, а скорее большой радостью. Ведь Блихер — большой поклонник Lego.

Видео дня

Жених месяцами готовил сюрприз из Lego

В результате мужчина провел несколько вечеров со своим сыном, сортируя цвета, подбирая детали и собирая всю картину для пробного варианта. Затем он распределил кубики по 70 маленьким коробкам для гостей. Он даже разработал отдельную инструкцию по эксплуатации для каждого набора и каждого гостя.

В Дании гости свадьбы собрали семейный портрет из 70 наборов Lego Фото: Из открытых источников

Когда началась свадьба, жених стал раздавать подарки. Тогда в зале воцарилась тишина, потому что все гости сосредоточились на наборах Lego. Кубик за кубиком отдельные плитки обретали форму. Постепенно их поместили в большую рамку. С каждой завершённой деталью изображение становилось чётче.

Теперь эта необычная свадебная идея привлекает внимание далеко за пределами круга друзей пары. Фотографии и видео со свадьбы активно распространяются и комментируются в сети.

Напомним, что 47-летняя народная депутатка Юлия Яцик была помолвлена с военным Александром Игнатьевым. Однако она неожиданно отменила свадьбу.

Кроме того, российский магнат Умар Кремлёв сообщил, что сын президента США Дональда Трампа вернул ему деньги, которые получил от него в качестве свадебного подарка и которые были потрачены на праздничные торжества.