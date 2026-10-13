Замість сувенірів — Lego: наречений розробив оригінальні набори для гостей весілля (фото)

У Данії кожен із 70-ти гостей весілля отримав свій власний набір Lego, які разом утворювали одне велике ціле.

Наречений Йоахім Бліхер вирішив, що це буде оригінальшіше, аніж дарувати книги для гостей, одноразовий фотоапарат, чи встановлювати фотобудки на святі для гостей, пише Bild.

Ідея коштувала йому місяців планування та багато годин роботи. Але відео з його весілля захопило сотні тисяч людей в мережі.

На весіллі різні елементи об'єднали, утворюючи єдиний великий сімейний портрет.

Наречений розділив сімейний портрет на 70 наборів Lego для гостей весілля Фото: З відкритих джерел

Вибір дизайну та створення картинки з Lego зайняли місяці у чоловіка. Перед тим він замовив загалом 3865 цеглинок Lego, включаючи 3300 дрібних деталей. І доставка прибула несортованою. Але для це не було проблемою, а радше великою радістю. Тому що Бліхер — великий шанувальник Lego.

Видео дня

Наречений планував сюрприз з Lego місяцями

Відтак, чоловік провів кілька вечорів зі своїм сином, сортуючи кольори, поєднуючи деталі та збираючи всю картину для пробного варіанту. Потім він розподілив цеглинки по 70 маленьких коробках для гостей. Він навіть розробив окрему інструкцію з експлуатації для кожного набору та кожного гостя.

У Данії весільні гості зібрали сімейний портрет із 70 наборів Lego Фото: З відкритих джерел

Коли почалося весілля, наречений розпочав роздавати подарунки. Тоді у залі запала тиша, бо всі гості зосередилися на наборах Lego. Цеглинка за цеглиною окремі плитки набували форми. Поступово їх помістили у велику рамку. З кожною завершеною частинкою зображення ставало чіткішим.

Тепер незвичайна весільна ідея привертає увагу далеко за межами кола друзів пари. Фотографії та відео з весілля активно поширюють та коментують в мережі.

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Також російський магнат Умар Кремльов повідомив, що син президента США Дональда Трампа повернув йому назад гроші, які отримав від нього як весільний подарунок і які пішли на святкові урочистості.