Отношения с разницей в 78 лет: 96-летняя женщина вышла замуж за 18-летнего мужчину

В Мексике зарегистрировали необычный брак между 96-летней женщиной и 18-летним мужчиной. Разница в возрасте между ними составляет 78 лет.

Случай произошедший еще в 2025 году пара из штата Кинтана-Роо попала в статистику Национального института и географии Мексики, сообщает Daily Mirror.

Подробностей о том, как невесты познакомились и как прошла церемония, нет.

Также сообщается об еще одном таком браке, где у супругов почти такая же разница в возрасте зарегистрировали в городе Морелия, штат Мичоакан. В частности, 96-летняя женщина вышла замуж за 19-летнего мужчину. Их разница между ними составляет 77 лет.

Третье место в этом рейтинге браков с большой разницей в возрасте заняла пара из города Шикотенкатль в штате Тамаулипас. В этом случае 90-летний мужчина женился на 18-летней девушке. Их разделяет разница в возрасте 72 лет.

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Кроме того, издание приводит результаты опроса 2000 взрослых жителей страны, проведенного в июле. Согласно этим мексиканцам совсем не смущает разница в возрасте между супругами. Ведь 71% респондентов называют значительную разницу в возрасте приемлемой, если у партнеров одинаковые взгляды и жизненные цели.

В частности, большинство опрошенных положительно оценивают разницу в возрасте от 10 до 20 лет.

32% женщин и 8% мужчин предпочли бы старшего партнера. 33% мужчин заявили, что хотели бы встречаться с младшими партнершами.

В то же время эксперт Ли Мейсон, комментируя результаты исследования, заявил, что отношения могут быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. Люди часто полагаются на стереотипы, пока не сталкиваются с определенными ситуациями в жизни.

Напомним, что 67-летняя американская певица Мадонна и ее 29-летний любимый Аким Моррис тайно обручились. Между парой разница в возрасте 38 лет, однако это их совсем не смущает.

Также 26-летняя девушка Кеша Пателя младше своего высокопоставленного бойфренда на 19 лет. Эта разница в возрасте породила теорию заговора о том, что кантри-певица Алексис Вилкинс влияет на директора ФБР и вместе с ним ради выгоды.