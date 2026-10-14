Стосунки з різницею у 78 років: 96-річна жінка одружилася з 18-річним чоловіком

У Мексиці зареєстрували незвичайний шлюб між 96-річною жінкою та 18-річним чоловіком. Різниця у віці між ними становить 78 років.

Випадок трапився ще 2025 році пара зі штату Кінтана-Роо потрапила до статистики Національного інституту та географії Мексики, повідомляє Daily Mirror.

Подробиць про те, як наречені познайомилися та як відбулася церемонія, немає.

Також повідомляється про ще один такий шлюб, де у подружжя майже така сама різниця у віці зареєстрували в місті Морелія, штат Мічоакан. Зокрема, 96-річна жінка одружилася з 19-річним чоловіком. Їх різниця між ними становить 77 років.

Натомість третє місце у цьому рейтингу шлюбів з великою різницею у віці посіла пара з міста Шікотенкатль у штаті Тамауліпас. У цьому випадку 90-річний чоловік одружився з 18-річною дівчиною. Їх розділяє різниця у віці 72 роки.

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Крім того, видання наводить результати опитування 2000 дорослих жителів країни, що було проведене в липні. Згідно з цим мексиканців зовсім не бентежить різниця у віці між подружжям. Адже 71% респондентів називають значну різницю у віці прийнятною, якщо партнери мають однакові погляди і життєві цілі.

Зокрема, більшість опитаних позитивно оцінюють різницю у віці від 10 до 20 років.

32% жінок і 8% чоловіків віддали б перевагу старшому партнеру. Натомість 33% чоловіків заявили, що хотіли б зустрічатися з молодшими партнерками.

Натомість експерт Лі Мейсон, коментуючи результати дослідження, заявив, що стосунки можуть бути складнішими, аніж здається на перший погляд. Бо люди часто покладаються на стереотипи, доки не стикаються з певними ситуаціями у житті.

Нагадаємо, що 67-річна американська співачка Мадонна та її 29-річний коханий Акім Морріс таємно заручилися. Між парою різниця у віці 38 років, проте це їх зовсім не бентежить.

Також 26-річна дівчина Кеша Пателя молодша за свого високопоставленого бойфренда на 19 років. Ця різниця у віці породила теорію змови про те, що кантрі-співачка Алексіс Вілкінс впливає на директора ФБР і разом із ним заради вигоди.