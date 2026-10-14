Обнимается с тигром: Трамп попал в скандал из-за ИИ-видео после трагедии в Британии

В Великобритании произошла шокирующая трагедия. 23-летний Уильям Чепмен зашел в вольер с тиграми в Йоркширском парке дикой природы и погиб после того, как хищник нанес ему смертельное ранение.

Это событие активно обсуждали в стране и во всем мире. Не остался в стороне и президент США Дональд Трамп, который распространил видео нападения животного на человека, а на следующий день опубликовал похожий ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, где уже он сам обнимается с тигром. В свою очередь, семья погибшего мужчины возмутилась из-за видео американского президента, пишет Daily Star.

Семья Уильяма Чепмена, которого убил тигр в британском парке дикой природы, заявила, что "крайне оскорбительный медиаконтент причиняет им серьезные страдания"

13 октября вечером президент США опубликовал видео для 13 миллионов подписчиков на своей платформе Truth Social. Трамп подписал видео, на котором тигр кусает и царапает мужчину, сидящего в вольере: "Никогда не трогайте природу!"

Видео дня

Трамп опубликовал видео, созданное с помощью ИИ, на котором он обнимается с тигром Фото: Скриншот

После этого 14 октября Дональд Трамп опубликовал ещё одно видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он сам борется с тигром, обнимает его и, похоже, имитирует поведение жертвы.

Ролик с Трампом сопровождается хитом группы Tight Fit "The Lion Sleeps Tonight". Видео заканчивается тем, что Трамп обнимает тигра.

Трамп опубликовал видео с тигром

Семья 23-летнего мужчины также опубликовала своё обращение по этому поводу вечером 13 октября, назвав Уильяма "ярким, тёплым и добрым". А также раскритиковала реакцию мировой общественности на его смерть, в частности, видео, которое распространил Дональд Трамп.

Уильям Чепмен Фото: Скриншот

"Семья крайне опустошена этой утратой и пытается смириться с тем, что произошло. Мы просим людей прекратить это делать. Семья надеется, что соответствующие органы сделают всё возможное, чтобы выяснить, почему наш сын поступил именно так. Уильям был хорошим молодым человеком, которого его семья очень любила, и Уильям отвечал им взаимностью", — говорится в заявлении родных.

Также сообщается, что Уильям на протяжении нескольких лет страдал от серьезного психического заболевания, и поэтому ему прописали сильнодействующие лекарства. Коронер должен определить, какую роль они сыграли в его смерти.

Напомним, что Дональд Трамп оказался в забавной ситуации, когда во время выступления в штате Огайо заявил, что он "человек с высоким IQ", который является одним из самых высоких показателей в мире, а именно 1775.

Кроме того, Дональд Трамп мечтает оставить свой след не только в истории, но и в географии. Глава Белого дома выдвинул идею о переименовании Тихого или Атлантического океанов.