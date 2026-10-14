Обіймається з тигром: Трамп потрапив у скандал через ШІ-відео після трагедії у Британії

У Британії сталася шокуюча трагедія. 23-річний Вільям Чепмен зайшов до вольєру з тиграми в Йоркширському парку дикої природи та загинув після того, як його смертельно поранив хижак.

Історію активно обговорювали у країні та світі. Не залишився осторонь й президент США Дональд Трамп, який поширив відео нападу тварини на людину, а наступного дня опублікував схожий ролик, згенерований штучним інтелектом, де вже він сам обіймається з тигром. Натомість родина загиблого чоловіка обурилася через відео американського президента, пише Daily Star.

Родина Вільяма Чепмена, якого вбив тигр у британському парку дикої природи, заявила, що "глибоко образливий медіаконтент завдає їм серйозних страждань"

13 жовтня ввечері президент США опублікував відео для 13 мільйонів підписників на своїй платформі Truth Social. Трамп підписав відео, де тигр кусає та дряпає чоловіка, коли той сидів у вольєрі: "Ніколи не чіпайте природу!"

Видео дня

Трамп опублікував ШІ-відео, де обіймається з тигром Фото: Скриншот

Після цього 14 жовтня Дональд Трамп опублікував ще одне відео, створене штучним інтелектом, де він сам бореться та обіймає тигра і, схоже, імітує поведінку жертви.

Ролик Трампа супроводжується хітом гурту Tight Fit "The Lion Sleeps Tonight". Відео закінчується тим, що Трамп обіймає тигра.

Трамп опублікував відео з тигром

Родина 23-річного чоловіка також опублікувала своє звернення з цього приводу 13 жовтня увечері, називаючи Вільяма "яскравам, теплим та добрим". А також розкритиквала реакцію у світі на його смерть, зокрема, й відео, яке поширив Дональд Трамп.

Вільям Чепмен Фото: Скриншот

"Родина вкрай спустошена втратою і намагається змиритися з тим, що сталося. Ми просимо людей припинити це робити. Родина сподівається, що відповідні органи зроблять усе можливе, щоб з’ясувати, чому наш син вчинив саме так. Вільям був добрим молодим чоловіком, якого його родина дуже любила, і Вільям любив їх у відповідь", — йдеться у заяві рідних.

Також повідомляється, що Вільям протягом кількох років страждав від серйозного психічного захворювання, і тому йому призначили сильнодіючі ліки. Коронер має вирішити, яку роль вони відіграли в його смерті.

Нагадаємо, що Дональд Трамп потрапив у комічну ситуацію, коли під час виступу у штаті Огайо, заявив, що він "людина з високим IQ", який є одним із найвищих показників у світі, а саме 1775.

Також Дональд Трамп мріє залишити свій слід не лише в історії, а й у географії. Глава Білого дому висунув ідею про перейменування Тихого або Атлантичного океанів.