Била голыми кулаками: женщина во время медового месяца спасла своего мужа из пасти гиппопотама

Супруги Сэм и Анна из США после свадьбы отправились в медовый месяц в Ботсвану, что в Африке. Но там их долгожданный отпуск превратился в борьбу за выживание.

Бегемот внезапно напал на пару и буквально схватил мужчину в пасть. Чтобы спасти своего мужа, Анна набросилась на животное голыми кулаками, пишет Bild.

Супруги Макки из Вашингтона провели свой медовый месяц в Ботсване в сентябре прошлого года. Особой изюминкой отдыха стало сафари по знаменитому природному парку дельты реки Окаванго. Во время прогулки на лодке двое американцев оказались в районе, где обитает много бегемотов.

Жена защищала своего мужа голыми кулаками

Внезапно из воды выпрыгнул бегемот. Затем сбоку выпрыгнул ещё один бегемот, опрокинув лодку. Анну и экскурсовода сбросило в воду. А Сэм приземлился прямо в огромную пасть животного. Когда Анна всплыла на поверхность и увидела своего мужа сбоку в пасти бегемота, она начала действовать без колебаний.

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Она набросилась на животное и стала бить его кулаками.

"Я решила бороться", — рассказала она позже.

На Сема и Анну Макки напал бегемот Фото: Скриншот

В конце концов, бегемот отпустил мужчину и вернулся в болото. Анна спасла своего мужа, который сильно истекал кровью, и вытащила его на берег. Но медицинская помощь в отдалённом заповеднике крайне ограничена. Прошло около 18 часов, прежде чем Сэм добрался до клиники.

Медовый месяц едва не положил конец их общему счастью. Но Сэм выжил благодаря экстренной операции.

Сегодня от драматической встречи с гиппопотамом остались лишь несколько незначительных недомоганий, рассказал мужчина после годовщины аварии. По словам Анны, они с мужем знакомы со школьных лет. После всего, что произошло, она особенно благодарна за то, что они могут жить вместе.

Напомним, что молодожёны после свадьбы наслаждались путешествием на заветном греческом острове Сифнос. Но их прогулка на вертолёте закончилась ужасной трагедией.

Кроме того, 7-летняя инфлюенсерша София Мурильо погибла вместе со своей мамой Венди Манрике и бабушкой Росио Кубильос в ходе ужасающей трагедии в Бразилии.