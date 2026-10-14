Била голими кулаками: жінка під час медового місяця врятувала свого чоловіка з пащі гіпопотама

Подружжя Сем та Анна із США після свого весілля поїхали у медовий місяць до Ботсвани, що в Африці. Але там їхня омріяна відпустка перетворилася на боротьбу за виживання.

Бегемот раптово напав на пару та буквально схопив у свою пащу чоловіка. Щоб врятувати свого чоловіка, Анна напала на тварину голими кулаками, пише Bild.

Подружжя Маккі з Вашингтона проводило свій медовий місяць у Ботсвані минулого вересня. Особливою родзинкою відпочинку стало сафарі через відомий природний парк дельти річки Окаванго. Під час прогулянки на човні двоє американців опинилися в районі, де є багато гіпопотамів.

Дружина билася за свого чоловіка голими кулаками

Раптом з води вистрибнув бегемот. Потім з боку вистрибнув інший бегемот, перекинувши човен. Анну та екскурсовода скинуло у воду. А Сем приземлився прямо в величезну пащу тварини. Коли Анна виринула на поверхню і побачила свого чоловіка збоку в пащі бегемота, вона почала діяти без вагань.

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Вона кинулася на тварину і почала бити її кулаками.

"Я вирішила битися", — пізніше розповіла вона.

На Сема та Анну Маккі напав бегемот Фото: Скриншот

Зрештою, бегемот відпустив чоловіка та повернувся у болото. Анна врятувала свого чоловіка, який сильно стікав кров’ю, та витягла його на берег. Але медична допомога у віддаленому заповіднику надзвичайно обмежена. Минуло близько 18 годин, перш аніж Сем дістався клініки.

Медовий місяць мало не поклав край їхньому спільному щастю. Але Сем вижив завдяки екстреній операції.

Сьогодні від драматичної зустрічі з гіпопотамом залишилося лише кілька незначних недуг розповів чоловік після річниці аварії. За словами Анни, вони з чоловіком разом зі школи. Після всього, що сталося, вона особливо вдячна за те, що вони можуть жити разом.

Нагадаємо, що молоде подружжя після свого весілля насолоджувалися подорожжю на омріяному грецькому острові Сіфнос. Але їхня пругулянка на гелікоптері закінчилася жахливою трагедією.

Також 7-річна інфлюенсерка Софія Мурільйо загинула разом зі своєю мамою Венді Манріке та бабусею Росіо Кубільйос під час моторошної трагедії у Бразилії.